الاقتصاد

تعرف على حقوق المرأة العاملة وفقا لقانون الخدمة المدنية

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القاهرة - سامية سيد - نص قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية على عدة مواد تخص المرأة العاملة، وتضمن حقوقها فى العمل وجاءت هذه المواد كالتالى..

 

1- حظر التمييز بين الموظفين بسبب الدين أو الجنس أو لأي سبب آخر.

 

2- يقدر أداء الموظفة الحاصلة على إجازة رعاية طفل بمرتبة كفء حكماً أو ممتاز إذا كان تقريرها السابق بمرتبة ممتاز.

 

3- يجوز ترقية الموظفة الحاصلة على إجازة رعاية طفل دون حاجة لعودتها للعمل.

 

4- تخفض ساعات العمل اليومية مقدار ساعة للموظفة التي ترضع طفلها وحتى بلوغه العامين.

 

5- تخفض ساعات العمل اليومية بمقدار ساعة للموظفة الحامل اعتباراً من الشهر السادس للحمل.

 

6- تستحق الموظفة إجازة وضع لمدة أربعة أشهر بحد أقصى ثلاث مرات طوال مدة عملها بالخـدمة المدنية.

 

7- تستحق الموظفة إجازة الوضع حتى وإن توفى مولودها.

 

8- تمنح الزوجة إجازة بدون أجر بناء على طلبها لمرافقة الزوج إذا سافر إلى الخارج.

 

9- تستحق الموظفة إجازة بدون أجر لرعاية طفلها لمدة عامين على الأكثر في المرة الواحدة.

 

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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