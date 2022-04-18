شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على حقوق المرأة العاملة وفقا لقانون الخدمة المدنية والان مع تفاصيل الخبر
1- حظر التمييز بين الموظفين بسبب الدين أو الجنس أو لأي سبب آخر.
2- يقدر أداء الموظفة الحاصلة على إجازة رعاية طفل بمرتبة كفء حكماً أو ممتاز إذا كان تقريرها السابق بمرتبة ممتاز.
3- يجوز ترقية الموظفة الحاصلة على إجازة رعاية طفل دون حاجة لعودتها للعمل.
4- تخفض ساعات العمل اليومية مقدار ساعة للموظفة التي ترضع طفلها وحتى بلوغه العامين.
5- تخفض ساعات العمل اليومية بمقدار ساعة للموظفة الحامل اعتباراً من الشهر السادس للحمل.
6- تستحق الموظفة إجازة وضع لمدة أربعة أشهر بحد أقصى ثلاث مرات طوال مدة عملها بالخـدمة المدنية.
7- تستحق الموظفة إجازة الوضع حتى وإن توفى مولودها.
8- تمنح الزوجة إجازة بدون أجر بناء على طلبها لمرافقة الزوج إذا سافر إلى الخارج.
9- تستحق الموظفة إجازة بدون أجر لرعاية طفلها لمدة عامين على الأكثر في المرة الواحدة.