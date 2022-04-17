شكرا لقرائتكم خبر 58 % زيادة في أرباح الدريس بالربع الأول ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - زادت أرباح شركة الدريس للخدمات البترولية والنقليات «الدريس» إلى 62.4 مليون ريال خلال الربع الأول 2022، مقابل 39.4 مليون ريال خلال الربع المماثل من العام السابق بنسبة 58%.

وبحسب النتائج المالية الأولية الموحدة للشركة بلغ الربح التشغيلي 84 مليون ريال خلال الربع الأول، مقابل 64 مليون ريال خلال الربع المماثل بنمو 32%. فيما بلغ إجمالي الربح 136 مليون ريال خلال الربع الأول، مقابل 101 مليون ريال خلال الربع المماثل بارتفاع 35%. وبلغت ربحية السهم 0.83 ريال، مقابل 0.52 ريال خلال الفترة المماثلة من العام السابق.

وعزت الشركة الارتفاع في صافي الربح خلال الربع الأول مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق إلى زيادة المبيعات لقطاعي بترول وناقل وزيادة ارباح غير محققة من أعادة تقييم الاستثمار بالقيمة العادلة من خلال الربح والخسارة بالرغم من زيادة المصاريف التسويقية والمصاريف العمومية والإدارية والمصاريف المالية ومصاريف الزكاة وانخفاض أرباح الاستثمار في المشروع المشترك وانخفاض الإيرادات الأخرى.

وأشارت الشركة إلى أن تعديل الربح من العمليات للعام السابق ناتج عن إعادة تصنيف الإيرادات الأخرى من ضمن العمليات التشغيلية. وتم تعديل ربحية السهم تماشيا مع الزيادة في رأس مال الشركة من 60 مليون سهم إلى 75 مليون سهم بعد موافقة الجمعية العامة غير العادية في 14/04/2021.