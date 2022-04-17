ارتفاع أرباح كيمانول إلى 103 ملايين بالربع الأول

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - ارتفعت أرباح شركة كيمائيات الميثانول «كيمانول» إلى 103 ملايين ريال خلال الربع الأول 2022، مقابل 30 مليون ريال خلال الربع المماثل من عام 2021، مسجلة نسبة زيادة 244%.

وأظهرت النتائج المالية الأولية الموحدة للشركة تحسنا في الربح التشغيلي، حيث بلغ 113 مليون ريال خلال الربع الأول، مقابل 36 مليون ريال خلال الربع المماثل بنمو 214%.

وبلغ إجمالي الربح 151 مليون ريال خلال الربع الأول، مقابل 62 مليون ريال خلال الربع المماثل بارتفاع 144%.

وبلغت ربحية السهم 1.52 ريال، مقابل 0.44 ريال خلال الفترة المماثلة من العام السابق.

وأرجعت الشركة ارتفاع صافي الأرباح خلال الربع الأول مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق بشكل رئيس إلى ارتفاع متوسط أسعار البيع على الرغم من ارتفاع تكاليف الإنتاج وسلاسل الإمداد بشكل عام.

ويرجع سبب ارتفاع صافي أرباح الشركة خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع السابق بشكل رئيس إلى ارتفاع متوسط أسعار البيع على الرغم من ارتفاع تكاليف الإنتاج وسلاسل الإمداد بشكل عام.

وأشار البيان إلى أن النتائج المالية التقديرية للفترة المنتهية في 31 مارس 2022 تم إعدادها من قبل إدارة الشركة ولم يتم فحصها أو مراجعتها من قبل مراجعها الخارجي.

وذكرت الشركة أنه أُعِيد تصنيف بعض أرقام الفترة الماضية بما يتماشى مع عرض الفترة الحالية.

ولفتت إلى أن صافي الربح للربع الحالي هو الأعلى منذ تأسيس الشركة على الرغم من ارتفاع التكاليف بشكل عام، وارتفاع نسبة التضخم عالميا.

وأفادت الشركة أنه تم احتساب ربحية السهم للفترة المنتهية في 31 مارس 2021م بأثر رجعي نتيجة لتغير عدد الأسهم بعد تخفيض رأس مال الشركة وفقا لقرار الجمعية العامة غير العادية بتاريخ 28/06/2021م، وبناء عليه تم تخفيض عدد أسهم الشركة من 120.6 مليون سهم إلى 67.45 مليون سهم.