مطار الرياض الأفضل أداء في مارس

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - حقق مطار الملك خالد الدولي بالرياض، ومطار الأمير سلطان بن عبدالعزيز الدولي بتبوك، ومطار طريف، مراكز المقدمة في تقرير أداء مطارات المملكة الدولية والمحلية، لشهر مارس 2022، والصادر عن الهيئة العامة للطيران المدني.

وأوضح التقرير أنه في فئة المطارات الدولية، التي يزيد أعداد المسافرين فيها عن 6 ملايين مسافر سنويا، حصل مطار الملك خالد الدولي بالرياض على المركز الأول بنسبة التزام بلغت 82%، بينما جاء ثانيا مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة بنسبة التزام وصلت إلى 82%، وحل مطار الملك فهد الدولي ثالثا بنسبة التزام بلغت 64%، وجاء مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة رابعا بنسبة التزام وصلت إلى 55%.

وفي الفئة الثانية للمطارات الدولية التي يقل أعداد المسافرين فيها عن 6 ملايين مسافر سنويا، حصل مطار الأمير سلطان بن عبدالعزيز الدولي بتبوك على المركز الأول بنسبة التزام 100% متفوقا على المطارات المنافسة في مجموع متوسط أوقات الانتظار لرحلة المغادرة والقدوم.

وفي الفئة الثالثة للمطارات الداخلية، حصل مطار طريف على المركز الأول، حيث حقق نسبة 100%، متفوقا على جميع المطارات المنافسة في مجموع متوسط أوقات الانتظار لرحلة المغادرة والقدوم.وتعد الهيئة التقرير وفقا لأربعة عشر معيارا أساسيا لقياس الأداء، وتأتي تطبيقا للتوجهات الاستراتيجية التي تستهدف تجويد الخدمات المقدمة للمسافرين، ورفع مستواها، وتحسين تجربة المسافر في مطارات المملكة.

وتستند الهيئة العامة للطيران المدني في تقييم أداء المطارات على أربعة عشر معيارا أساسيا لقياس الأداء، أبرزها أوقات انتظار المسافرين في إجراءات السفر، والوقت الذي يقضيه المسافر أمام سير الأمتعة ومناطق الجوازات والجمارك، علاوة على معايير تتعلق بذوي الإعاقة، وعدة معايير أخرى وفق أفضل الممارسات العالمية.

أداء مطارات المملكة الدولية والمحلية لشهر مارس 2022:

فئة المطارات الدولية (أعداد المسافرين تزيد عن 6 ملايين مسافر سنويا)







مطار الملك خالد الدولي بالرياض بنسبة التزام بلغت 82%



مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة بنسبة التزام 82%



مطار الملك فهد الدولي بنسبة التزام 64%



مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة بنسبة التزام 55%



فئة المطارات الدولية (أعداد المسافرين أقل من 6 ملايين مسافر سنويا):

مطار الأمير سلطان بن عبدالعزيز الدولي بتبوك بنسبة التزام 100%

فئة المطارات الداخلية:

حصل مطار طريف على المركز الأول، بنسبة التزام 100%