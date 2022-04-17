اللجين تبحث خيار دمج «ناتبت»في الشركة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أكدت شركة اللجين القابضة استمرار تنفيذ خطتها الاستراتيجية المتضمنة بحث خيار دمج شركة ناتبت في الشركة، والعمل على سياسة مستقرة لتوزيع الأرباح.

وأوضحت إدارة اللجين في بيان أمس أنها مستمرة بالعمل لتنفيذ خطتها الاستراتيجية الخاصة بتنمية أصولها وتحسين أعمالها عن طريق:

1. رفع نسبة تملكها في شركة ناتبت بالاستمرار في الاستحواذ على حصص تملك إضافية.

2. بحث خيار دمج شركة ناتبت مع شركة اللجين لرفع الكفاءة وتسهيل الأعمال لما يخدم مصلحة ملاك الشركتين، بعد الوفاء بجميع المتطلبات وأخذ جميع الموافقات اللازمة.

3. التعامل الأمثل مع ما تملكه الشركة من أسهم خزينة تزيد عن 19.8 مليون سهم بالتنسيق مع أصحاب المصلحة وبما يخدم مساهمي الشركتين، على أن تكون أولوية الخيارات هو استخدام هذه الأسهم لشراء أسهم إضافية من أسهم شركة ناتبت عن طريق المبادلة باسهم شركة اللجين، وصولا للاندماج الكامل بين الشركتين، بعد أخذ الموافقات المطلوبة والالتزام بكافة المتطلبات ذات الصلة.

4. العمل على سياسة مستقرة لتوزيع الأرباح توازن بين إقرار توزيعات سنوية متوافقة مع متوسط توزيعات القطاع، والحفاظ على ملاءة مالية آمنة وقادرة على الاستثمار والتوسع مستقبلا.

5. تطوير وإنشاء وتشغيل مصنع جديد لإنتاج البروبلين والبولي بروبلين ومنتجات متخصصة أخرى بعد أخذ الموافقات المطلوبة من الجهات الرسمية ذات الصلة.

يذكر أن شركة اللجين القابضة نظمت يوم الخميس الماضي لقاء هاتفيا مع المحللين الماليين وممثلي عدد من الجهات الاستثمارية لمناقشة الأداء التشغيلي والنتائج المالية لعام 2021 وتوضيح إجراءات ونتائج دمج الأعمال وتوحيد القوائم المالية مع شركة ناتبت التابعة.

ويأتي هذا استمرارا لنهج شركة اللجين القابضة في التواصل مع المستثمرين والمهتمين بالسوق السعودي وتعزيز مستوى الشفافية والإفصاح.