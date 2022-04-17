توسيع المؤشر الإيجاري إلى 10 مدن

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أضافت الشبكة الالكترونية لخدمات الإيجار «إيجار» 4 مدن جديدة لخدمة «المؤشر الإيجاري»، ضمن التقارير والبيانات التي تصدرها الشبكة بالتكامل مع منصة سكني، ليصبح إجمالي المدن التي يشملها المؤشر 10 مدن.

وتهدف خدمة المؤشر الإيجاري إلى تمكين المستفيد من البحث عن الاختيار المناسب الذي يلائم احتياجه، وتيسير عمليات البحث داخل المدن والأحياء التي تشملها الخدمة خلال فترات يحددها المستفيد، إذ تأتي المدن الأربع الجديدة (بريدة، وتبوك، وحائل، وجيزان) لتضاف إلى المدن الـ6 السابقة التي يضمها المؤشر الإيجاري، وهي (الرياض، وجدة، ومكة المكرمة، والدمام، والمدينة المنورة، والخبر).

وكان المؤشر الإيجاري بدأ إصدار تقاريره الشهرية مارس 2022، حيث أصدر تقريره الثاني في أبريل، لأكثر من 185 ألف صفقة إيجارية سكنية وتجارية، وتصدرت مدينة الرياض التقرير في القطاعين السكني والتجاري، ويتوقع أن تتضمن تقاريره القادمة بيانات القيم الإيجارية للوحدات التي يشملها المؤشر.

ويمكن للمستفيدين الاطلاع على الخدمة ومزاياها، عبر منصة سكني والدخول إلى صفحة «التقارير والبيانات» https://sakani.sa/reports-and-data والبحث باستخدام تصفية النتائج أو باستخدام الخرائط التفاعلية.

يذكر أن المؤشر الإيجاري يهدف إلى رفع كفاءة قطاع الإيجار العقاري بالمملكة، ومستوى شفافيته، عبر وضع مؤشرات لقياس متوسط سعر إيجار الوحدات السكنية، ومتوسط السعر المتري للوحدات التجارية، وعدد الصفقات، بناء على بيانات العقود الإيجارية الموثقة في شبكة إيجار منذ 2019 وتحديثها بشكل دوري، بما يعطي تفصيلا واضحا عن ارتفاع وانخفاض قيم العقود الإيجارية والصفقات خلال المدة التي يحددها المستفيد.

وبحسب المؤشر بلغ مجموع الصفقات الإيجارية السكنية في مارس الماضي أكثر من 139 ألف عقد، فيما تجاوز مجموع الصفقات الإيجارية التجارية 46 ألف عقد، وذلك بإجمالي 185 ألف عقد إيجاري.

وأفاد التقرير الثاني للمؤشر لشهر مارس أن مدينة الرياض سجلت ارتفاعا ملحوظا في تسجيل الصفقات الإيجارية ضمن المؤشر الإيجاري، لتأتي كأعلى المدن تسجيلا للعقود الموثقة في الشبكة الالكترونية لخدمات الإيجار «إيجار» للشهر الثاني على التوالي، وبمعدل يقترب من ثلث إجمالي العقود، سواء السكنية أو التجارية.

المؤشر الإيجاري يغطي 10 مدن:







الرياض



جدة



مكة المكرمة



الدمام



المدينة المنورة



الخبر



بريدة



تبوك



حائل



جيزان



المؤشر الإيجاري مارس 2022

(يغطي 6 مدن)

مجموع الصفقات الإيجارية السكنية والتجاري

+ 185 ألف عقد

الصفقات الإيجارية السكنية

+ 139 ألف عقد

الصفقات الإيجارية التجارية

+ 46 ألف عقد

الصفقات الإيجارية (سكني):

الرياض 31%

جدة 19%

الدمام 6%

مكة المكرمة 4%

المدينة المنورة 3%

الخبر 3%

الصفقات الإيجارية (تجاري):

الرياض 32%

جدة 14%

الدمام 4%

المدينة المنورة 4%

مكة المكرمة 4%

الخبر 3%