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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - السفير الصيني لدى المملكة تشن وي تشينغ والوفد المرافق زاروا مدينة الجبيل الصناعية وكان في استقبالهم الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية بالجبيل الدكتور أحمد آل حسين، وذلك بهدف التعرف على الفرص الاستثمارية الواعدة بالمدينة. وأكد سفير الصين، سعيه لبذل الجهود لتعريف المستثمرين ورجال الأعمال الصينيين بالرؤية الطموحة لمدينة الجبيل الصناعية لجذب والدفع بالاستثمارات والتعاون بين الجانبين في المستقبل، مبينًا أن الصين لديها النية القوية سواء سياسية، أو اقتصادية، وتجاريه لتعزيز العلاقة مع المملكة.



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