المزايا العملية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - المزايا العمليةوالاقتصادية لمنصة «اعتماد» التابعة لوزارة المالية، ناقشتها ورشة عمل نظمتها غرفة أبها، إضافة إلى التحديات والمعوقات التي قد تواجه رجال وسيدات الأعمال عند التعامل مع المنصة. وفي بداية الورشة تحدث نائب رئيس مجلس إدارة غرفة أبها مهدي اليامي عن ماهية المنصة التي تمثل أحد أهم مظاهر التحول الرقمي في مجال إدارة العقود والميزانية والمدفوعات، وإدارة المنافسات والمشتريات والحقوق المالية، متناولا ما تقدمه المنصة من خدمات لقطاع الأعمال وربطه بمختلف الجهات الحكومية، مما يعزز الشراكة بين جميع أطراف العقود لتحقيق مستهدفات المشاريع التنموية في المملكة، ورفع الشفافية والكفاءة في المنافسات الحكومية، وتعزيز دور المحتوى المحلي في التنمية الاقتصادية، وزيادة مشاركة المنشآت الصغيرة والمتوسطة، ورفع كفاءة الإنفاق للجهات الحكومية، مع توحيد الإجراءات وتسهيلها بالإضافة إلى سرعة وسهولة إنجاز التعاملات المالية.



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