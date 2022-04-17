116.7 مليار دولار حيازة السعودية من سندات الخزانة الأمريكية في فبراير

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - بلغت حيازة السعودية من سندات الخزانة الأمريكية 116.7 مليار دولار خلال شهر فبراير 2022 .

وبحسب بيانات وزارة الخزانة الأمريكية الشهرية، تراجعت حيازة السعودية من سندات الخزانة خلال فبراير بمقدار 2.7 مليار دولار، مقارنة بشهر يناير 2022 ، والتي كانت بقيمة 119.4 مليار دولار.

وأفادت البيانات أن السعودية جاءت في المركز ال 18 ضمن كبار حاملي السندات الأمريكية في شهر فبراير 2022 .

وأشارت البيانات إلى أن استثمارات السعودية في سندات الخزانة الأمريكية خلال فبراير الماضي توزعت إلى 101.27 مليار دولار في سندات طويلة الأجل تمثل 87 % من الإجمالي، و 15.46 مليار دولار في سندات قصيرة الأجل تشكل ما نسبته 13 %.

وأظهرت البيانات تصدر اليابان الدول الأكثر استحواذا على سندات الخزانة الأمريكية خلال فبراير الماضي بنحو 1306.3 مليار دولار، تلتها الصين بقيمة 1054.8 مليار دولار، ثم المملكة المتحدة بقيمة 625.2 مليار دولار، وأيرلندا بقيمة 314.8 مليار دولار، وحلت لوكسمبورج في المركز الخامس بقيمة 314.0 مليار دولار.