الاقتصاد

الزكوات الواردة

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- بواسطة أيمن الوشواش - عبر خدمة زكاتي تجاوزت 316 مليون ريال، وذلك منذ إطلاق الخدمة قبل خمس سنوات، فيما بلغ إجمالي الزكوات الواردة عبر الخدمة منذ بداية شهر رمضان حتى 16 أبريل، أكثر من 24 مليون ريال.

وأكدت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك أن المبالغ التي وردت عبر الخدمة استفاد منها مستحقو الضمان الاجتماعي لدى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، حيث توجه مباشرة للفئات المختارة من خلال التطبيق.

وأشارت إلى أن الخدمة متاحة عبر تطبيق «زكاتي» للهواتف الذكية، بحيث يستطيع الأفراد إخراج الزكاة من خلال طرق الدفع الآمنة والموثوقة في البنوك، عبر خدمات سداد و»Apple Pay» ومدى، وغيرها من الطرق الآمنة التي تضمن سرعة ومرونة تنفيذ إيصال الزكاة للفئات المستحقة.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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