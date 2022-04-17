الزكوات الواردة

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وأكدت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك أن المبالغ التي وردت عبر الخدمة استفاد منها مستحقو الضمان الاجتماعي لدى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، حيث توجه مباشرة للفئات المختارة من خلال التطبيق.
وأشارت إلى أن الخدمة متاحة عبر تطبيق «زكاتي» للهواتف الذكية، بحيث يستطيع الأفراد إخراج الزكاة من خلال طرق الدفع الآمنة والموثوقة في البنوك، عبر خدمات سداد و»Apple Pay» ومدى، وغيرها من الطرق الآمنة التي تضمن سرعة ومرونة تنفيذ إيصال الزكاة للفئات المستحقة.
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