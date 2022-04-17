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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - التحديات والعقبات التي تواجه الموهوبين والمبدعين، عنوان الندوة الثانية ضمن فعالية «فوانيس موهبة»، التي تعقدها اليوم الاثنين مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع «موهبة»، ممثلة في مركز التميز، بمشاركة عدد من المتخصصين. وتناقش الندوة عدة محاور، منها: المفاهيم الخاطئة حول الموهبة والإبداع، وأبرز التحديات والعقبات التي تواجه الموهوبين والموهوبات، ويشارك فيها كل من: مدير عام إدارة رعاية الموهوبين في وزارة التعليم الدكتورة جواهر اليوسف، ونائب عميد كلية الدراسات العليا في جامعة الخليج العربي الدكتور علاء الدين أيوب، ويدير الجلسة أستاذ رعاية الموهوبين المساعد في جامعة الملك سعود والمستشار في مؤسسة «موهبة» الدكتور فهد الفائز.



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