شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار البورصة اليوم الأحد 17-4-2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنوعت أخبار البورصة المصرية خلال جلسة تداول اليوم الأحد 17-4-2022، وجاءت أبرزها إنهاء تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بتراجع جماعي للمؤشرات باستثناء المؤشر الرئيسي مدفوعًا بصعود عدد من الأسهم القيادية على رأسها البنك التجاري الدولي والمجموعة المالية هيرميس القابضة، ومجموعة طلعت مصطفى القابضة، وسط مشتريات عربية، وخسر رأس المال السوقي 6.2 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 684.268 مليار جنيه..

إيقاف تداول 33 سهمًاأعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 33 سهمًا لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أو هبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الأحد، وهم؛ الأولى للاستثمار والتنمية العقارية، اودن للاستثمارات المالية، الشمس للإسكان والتعمير، وادي كوم امبو لاستصلاح الأراضي، اراب للتنمية والاستثمار العقاري، تنمية للاستثمار العقاري، ام ام جروب للصناعة والتجارة العالمية، شارم دريمز للاستثمار السياحي، القاهرة للإسكان والتعمير، الإسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية-شركة منقسمة، اسباير كابيتال القابضة للاستثمارات المالية، ارابيا انفستمنتس هولدنج، المشروعات الصناعية والهندسية، العبور للاستثمار العقاري، اميرالد للاستثمار العقاري، المجموعة المتكاملة للأعمال الهندسية، المصرية لنظم التعليم الحديثة، الدولية للأسمدة والكيماويات، الغربية الإسلامية للتنمية العمرانية، المصرية للدواجن. إيقاف تداول 33 سهمًاأعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 33 سهمًا لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أو هبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الأحد، وهم؛ الأولى للاستثمار والتنمية العقارية، اودن للاستثمارات المالية، الشمس للإسكان والتعمير، وادي كوم امبو لاستصلاح الأراضي، اراب للتنمية والاستثمار العقاري، تنمية للاستثمار العقاري، ام ام جروب للصناعة والتجارة العالمية، شارم دريمز للاستثمار السياحي، القاهرة للإسكان والتعمير، الإسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية-شركة منقسمة، اسباير كابيتال القابضة للاستثمارات المالية، ارابيا انفستمنتس هولدنج، المشروعات الصناعية والهندسية، العبور للاستثمار العقاري، اميرالد للاستثمار العقاري، المجموعة المتكاملة للأعمال الهندسية، المصرية لنظم التعليم الحديثة، الدولية للأسمدة والكيماويات، الغربية الإسلامية للتنمية العمرانية، المصرية للدواجن.

كما تم إيقاف تداول أسهم؛ العبوات الطبية، أطلس للاستثمار والصناعات الغذائية، الوادي العالمية للاستثمار والتنمية، المصريين للإسكان والتنمية والتعمير، العربية لحليج الأقطان، القناة للتوكيلات الملاحية، الحديد والصلب للمناجم والمحاجر، المؤشر للبرمجيات ونشر المعلومات، دايس للملابس الجاهزة، الإسماعيلية مصر للدواجن، البنك المصري الخليجي، مصر الوطنية للصلب-عتاقة، أوراسكوم المالية القابضة.

البورصة تخسر 6.2 مليار جنيهأنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بتراجع جماعي للمؤشرات باستثناء المؤشر الرئيسي مدفوعًا بصعود عدد من الأسهم القيادية على رأسها البنك التجاري الدولي والمجموعة المالية هيرميس القابضة، ومجموعة طلعت مصطفى القابضة، وسط مشتريات عربية، وخسر رأس المال السوقي 6.2 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 684.268 مليار جنيه. البورصة تخسر 6.2 مليار جنيهأنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بتراجع جماعي للمؤشرات باستثناء المؤشر الرئيسي مدفوعًا بصعود عدد من الأسهم القيادية على رأسها البنك التجاري الدولي والمجموعة المالية هيرميس القابضة، ومجموعة طلعت مصطفى القابضة، وسط مشتريات عربية، وخسر رأس المال السوقي 6.2 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 684.268 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 234.5 مليون ورقة مالية بقيمة 645.3 مليون جنيه، عبر تنفيذ 31.7 ألف عملية لعدد 191 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 81.97% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 12.1%، والعرب على 5.93% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 36.55% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 63.44%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والأجانب والمؤسسات الأجنبية للبيع بقيمة 126.6 مليون جنيه، 137 ألف جنيه، 22.4 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد العرب والمؤسسات المصرية والعربية للشراء بقيمة 17.8 مليون جنيه، 106.8 مليون جنيه، 24.6 مليون جنيه، على التوالي.

ارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.27%، ليغلق عند مستوى 10707 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 1.83% ليغلق عند مستوى 1781 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.24% ليغلق عند مستوى 13006 نقطة، وزاد مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.65% ليغلق عند مستوى 4295 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 5.08% ليغلق عند مستوى 1685 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 3.7% ليغلق عند مستوى 2603 نقطة، وانخفض مؤشر تميز بنسبة 3.85% ليغلق عند مستوى 3869 نقطة، وقفز مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.15% ليغلق عند مستوى 1181 نقطة.

وصعدت أسهم 17 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 105 شركة، ولم تتغير مستويات 69 شركة.

تعاملات الداخليينتباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول يوم الخميس الماضي، إذ باعت مجموعة مرتبطة بشركة إي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية 316 ألف سهم، وباع مجلس إدارة شركة الوادي العالمية للاستثمار والتنمية 16 ألف سهم، وباعت إدارة الشركة القابضة المصرية الكويتية بالجنيه 1100 سهم. تعاملات الداخليينتباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول يوم الخميس الماضي، إذ باعت مجموعة مرتبطة بشركة إي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية 316 ألف سهم، وباع مجلس إدارة شركة الوادي العالمية للاستثمار والتنمية 16 ألف سهم، وباعت إدارة الشركة القابضة المصرية الكويتية بالجنيه 1100 سهم.

فيما اشترى مجلس إدارة شركات بايونيرز بروبرتيز للتنمية العمرانية، مطاحن مصر الوسطى، مطاحن وسط وغرب الدلتا، العامة للصوامع والتخزين، الزيوت المستخلصة ومنتجاتها، جدوى للتنمية الصناعية، القابضة المصرية الكويتية بالجنيه، النعيم القابضة للاستثمارات، سي أي كابيتال القابضة المصرية الكويتية بالجنيه، المطورون العرب القابضة، شارم دريمز للاستثمار السياحي 159.5 ألف سهم، 1000 سهم، 20 سهم، 50 سهم، 91.1 ألف سهم، 134 ألف سهم، 100 ألف سهم، مليون سهم، 278 ألف سهم، على التوالي.

واشترت مجموعة مرتبطة بشركتي أطلس للاستثمار والصناعات الغذائية، اسباير كابيتال القابضة للاستثمارات المالية 100 ألف سهم، 560 ألف سهم، على التوالي، واشترى نظام الاثابة والتحفيز للعاملين بالبنك المصري الخليجي 4582 سهم.





أسهم خزينةأعلنت 7 شركات وهم المتحدة للإسكان والتعمير، مجموعة مستشفيات كليوباترا، الكابلات الكهربائية المصرية، يونيفرسال لصناعة مواد التعبئة والتغليف والورق-يونيباك، الصعيد العامة للمقاولات والاستثمار العقاري، الجيزة العامة للمقاولات والاستثمار العقاري، القاهرة للإسكان والتعمير، شراء أسهم خزينة خلال جلسة تداول يوم الخميس الماضي، واشترت الأولى 38500 سهم وبذلك تصل إجمالي نسبة ما بحوزة الشركة من أسهم الخزينة 2.56% من أسهم رأس المال، والثانية 908.8 ألف سهم، والثالثة 2.7 مليون سهم، وبذلك تصل إجمالي نسبة ما بحوزة الشركة من أسهم الخزينة 1.68% من أسهم رأس المال.

واشترت الشركة الرابعة 180 ألف سهم، وبذلك تصل إجمالي نسبة ما بحوزة الشركة من أسهم الخزينة 0.5258% من أسهم رأس المال، والخامسة 225 ألف سهم، وبذلك تصل إجمالي نسبة أسهم الخزينة 2.51%، واشترت السادسة 230 ألف سهم، وبذلك تصل إجمالي نسبة أسهم الخزينة 1.40%، واشترت السابعة 328 ألف سهم وبذلك تصل إجمالي نسبة ما بحوزة الشركة من أسهم الخزينة 0.05698% من أسهم رأس المال.





نتائج الأعمال أعلن البنك التجاري الدولي، تحقيق إيرادات تشغيلية بقيمة 7.8 مليار جنيه في 31 مارس عام 2022 مقابل 6.3 مليار جنيه في 31 مارس عام 2021 بمعدل نمو 24%، وبلغ صافي أرباح الفترة 4.3 مليار جنيه مقارنة مع 2.9 مليار جنيه خلال فترة المقارنة بنسبة نمو 48%.

وسجل البنك نموًا في محفظة القروض بنسبة 28% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، بينما سجلت الزيادة 9% مقارنة بالعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر عام 2021، كما شهدت الودائع زيادة بنسبة 17% مقارنةً بنفس الفترة من العام الماضي، بينما سجلت تلك الزيادة 5% مقارنة بالعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر عام 2021 وقد سجلت نسبة الفروض للودائع 41.6%.

كما أعلنت شركة تعليم لخدمات الإدارة، تحقيق إيرادات بلغت 334.1 مليون جنيه خلال الفترة المالية والتشغيلية لفترة النصف الأول من عام 2021/2022 بمعدل نمو سنوي 5.4%، كما ارتفع صافي الربح ليبلغ 139.5 مليون جنيه خلال هذه الفترة بنسبة نمو 7.6%، مصحوبًا بارتفاع هامش صافي الربح إلى 41.8%، مقابل 40.9% خلال نفس الفترة من العام السابق.

وأعلنت الشركة العربية للأدوية والصناعات الكيماوية، موافقة مجلس الإدارة على نشاط الشركة خلال الفترة من 1 يوليو عام 2021 وحتى 31 مارس عام 2022 على تحقيق صافي قيمة المبيعات 415.6 مليون جنيه مقابل 420.1 مليون جنيه خلال نفس الفترة من عام 2021، وبلغ صافي الربح قبل الضرائب 90.1 مليون جنيه مقارنة مع 104.8 مليون جنيه.





مصر للفنادق أعلنت شركة مصر للفنادق، موافقة مجلس الإدارة على السداد المعجل الرابع والعشرون بمبلغ وقدره 10 ملايين جنيه سدادًا عكسيًا معجلًا للأقساط المستحقة وفوائد خدمة الدين على الشركة، وعلى ألا يتم تحمل الشركة بأي عمولات سداد معجلة، وبلغ مجموع ما تم سداده من أقساط معجلة منذ قرار في 24 يناير عام 2017 وحتى تاريخه مبلغ وقدره 371.3 مليون جنيه.





أبو قير للأسمدة أعلنت شركة أبو قير للأسمدة والكيماويات، موافقة مجلس إدارة بتوزيع جنيه للسهم بدلًا من 2 جنيه للسهم المعتمد من مجلس إدارة الشركة في جلسته المنعقدة بتاريخ 22 مارس عام 2022 على المساهمين من الأرباح المرحلة بحساب توزيع الأرباح في 30 يونيو عام 2021 والمعتمد من الجمعية العامة العادية للشركة في 25 سبتمبر عام 2021، وذلك في ضوء الأحداث الخارجية نتيجة للظروف الاقتصادية المضطربة عالميًا نتيجة الحرب الروسية الأوكرانية التي ألقت بظلالها عالميًا.