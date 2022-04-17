شكرا لقرائتكم خبر عن الأربعاء المقبل بدء صرف رواتب 6 ملايين موظف بالحكومة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تصرف وزارة المالية مرتبات شهر أبريل لـ6 ملايين موظفا من العاملين بالجهاز الإدارى للدولة اعتبارا من يوم الأربعاء المقبل 20 أبريل الجارى، ولمدة يومين.

وأكدت وزارة المالية على العاملين بالجهات الإدارية بعدم التزاحم على ماكينات الصراف الآلى، خاصة أن المرتبات ستكون متاحة فى أى وقت اعتبارًا من تاريخ بدء الصرف المحدد لكل وزارة أو هيئة، ومن ثم لا ينبغى التزاحم على تلك الماكينات، ومراعاة الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.