شكرا لقرائتكم خبر عن تشاينا ديلي: الصين تعزز العلاقات بشكل مطرد مع المملكة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - * «المملكة ستواصل دعم جهود مبادرة الحزام والطريق وتعزيز التعاون الثنائي رفيع المستوى في مجالات مثل الطاقة والاقتصاد والتجارة، فضلا عن التكنولوجيا الفائقة»

أكدت صحيفة «تشاينا ديلي» الصينية أن بكين والرياض تعهدا بتكثيف التعاون التجاري والطاقة كجزء من الجهود المبذولة لتعزيز شراكتهما الإستراتيجية الشاملة، وسط التطور المعقد للمشهد الدولي الناجم عن جائحة كوفيد 19 والأزمة الأوكرانية.

وقالت الصحيفة في الموضوع الذي ترجمت صحيفة ”الخليج 365” أبرز ما جاء فيه: «المملكة تعهدت بتعزيز التآزر بين مبادرة الحزام والطريق ورؤية 2030، وهي مخطط إصلاح اقتصادي واجتماعي تحويلي فريد يفتح استثمارات المملكة على العالم، إضافة إلى تعزيز التواصل والتنسيق بين الدول في الشؤون الإقليمية والدولية».

وأضافت الصحيفة: التغييرات العميقة والمعقدة الجارية في الوضع الدولي والإقليمي سلطت الضوء على الأهمية الإستراتيجية والشاملة للعلاقات بين الصين والمملكة..

وتعطي الصين الأولوية لتطوير العلاقات مع المملكة في الفترة الحالية، وهي مستعدة للعمل معها لتعميق شراكتهما الإستراتيجية الشاملة بشكل مستمر، ولتقديم المزيد من الفوائد للبلدين وشعبيهما، حسب الصحيفة الصينية.

وقالت: المملكة ستواصل دعم جهود مبادرة الحزام والطريق وتعزيز التعاون الثنائي رفيع المستوى في مجالات مثل الطاقة والاقتصاد والتجارة، فضلا عن التكنولوجيا الفائقة.