شكرا لقرائتكم خبر عن 54 مشروعا للصندوق الكويتي للتنمية بقيمة تتجاوز 3.5 مليار دولار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد تقرير لتلفزيون الكويت أهمية الدور الذى يقوم به الصندوق الكويتى للتنمية الاقتصادية فى دعم مسيرة الاقتصاد المصرى وتعزيز قدراته التنافسية، مشيرا إلى 54 مشروعا يمولها الصندوق فى كافة المناطق والقطاعات بتكلفة إجمالى تتجاوز 3.5 مليار دولار.

وأفاد التقرير أن السنوات الأخيرة شهدت سلسلة من البرامج التنموية التى مولها الصندوق عبر قروض ميسرة وعلى آجال زمنية تمتد لثلاثين عاما كان لها أثر كبير فى تعظيم القدرات التنافسية والموارد المتاحة للاقتصاد المصرى ما أسهم فى التصدى للتحديات العالمية المتلاحقة وتوفير بدائل لسلاسل الإمداد التى تأثرت كثيرا بهذه التحديات.

وأشار إلى أن محفظة التمويلات الإنمائية الجارى تنفيذها مع الصندوق للتنمية تضم 21 مشروعًا بقيمة 1.1 مليار دولار من بينها مشروع استصلاح 400 ألف فدان بشمال سيناء، وتنفيذ محطة جنوب حلوان لتوليد الكهرباء، ومشروع الربط الكهربائى بين مصر والسعودية، وتوسيع شبكات الغاز الطبيعى فى محافظتى القاهرة والجيزة، وإنشاء خمس محطات لتحلية المياه فى محافظة جنوب سيناء علاوة على منحة فنية لتمويل دراسة انشاء خط سكة حديدية تربط مصر بالسودان بطول ٥٧٠ كيلو مترا وذلك فى إطار توجه الحكومة المصرية لتحقيق التكامل الاقتصادى والاجتماعى وفتح مجالات عديدة للتنمية المستدامة مع السودان حيث سيسهم المشروع فى انسياب الحركة التجارية بين البلدين وتعظيم المصالح المشتركة بينهما.