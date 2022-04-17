شكرا لقرائتكم خبر عن سهم البنك التجارى يصعد بالمؤشر الرئيسى للبورصة المصرية بمنتصف التعاملات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية، بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، مدفوعة بصعود عدد من الأسهم القيادية على رأسها البنك التجاري الدولي بعد تحقيقها نتائج مالية قوية، فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية، المجموعة المالية هيرميس القابضة وسط مشتريات عربية، فيما مالت تعاملات المصريين والأجانب للبيع.

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 1.25% ليصل إلى مستوى 10812 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.32% ليصل إلى مستوى 1821 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.6% ليصل إلى مستوى 13115 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.09% ليصل إلى مستوى 4313 نقطة.

فيما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.12% ليصل إلى مستوى 1774 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.11% ليصل إلى مستوى 2706 نقطة، وهبط مؤشر تميز بنسبة 0.91% ليصل إلى مستوى 3987 نقطة.

في سياق متصل أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على سهمين لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أو هبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الأحد، وهم؛ الأولى للاستثمار والتنمية العقارية، اودن للاستثمارات المالية.

في السياق ذاته تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول يوم الخميس الماضي، إذ باعت مجموعة مرتبطة بشركة إي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية 316 ألف سهم، وباع مجلس إدارة شركة الوادي العالمية للاستثمار والتنمية 16 ألف سهم، وباعت إدارة الشركة القابضة المصرية الكويتية بالجنيه 1100 سهم.

فيما اشترى مجلس إدارة شركات بايونيرز بروبرتيز للتنمية العمرانية، مطاحن مصر الوسطى، مطاحن وسط وغرب الدلتا، العامة للصوامع والتخزين، الزيوت المستخلصة ومنتجاتها، جدوى للتنمية الصناعية، القابضة المصرية الكويتية بالجنيه، النعيم القابضة للاستثمارات، سي أي كابيتال القابضة المصرية الكويتية بالجنيه، المطورون العرب القابضة، شارم دريمز للاستثمار السياحي 159.5 ألف سهم، 1000 سهم، 20 سهم، 50 سهم، 91.1 ألف سهم، 134 ألف سهم، 100 ألف سهم، مليون سهم، 278 ألف سهم، على التوالي.

واشترت مجموعة مرتبطة بشركتي أطلس للاستثمار والصناعات الغذائية، اسباير كابيتال القابضة للاستثمارات المالية 100 ألف سهم، 560 ألف سهم، على التوالي، واشترى نظام الاثابة والتحفيز للعاملين بالبنك المصري الخليجي 4582 سهم.

أعلنت 7 شركات وهم المتحدة للإسكان والتعمير، مجموعة مستشفيات كليوباترا، الكابلات الكهربائية المصرية، يونيفرسال لصناعة مواد التعبئة والتغليف والورق-يونيباك، الصعيد العامة للمقاولات والاستثمار العقاري، الجيزة العامة للمقاولات والاستثمار العقاري، القاهرة للإسكان والتعمير، شراء أسهم خزينة خلال جلسة تداول يوم الخميس الماضي، واشترت الأولى 38500 سهم وبذلك تصل إجمالي نسبة ما بحوزة الشركة من أسهم الخزينة 2.56% من أسهم رأس المال، والثانية 908.8 ألف سهم، والثالثة 2.7 مليون سهم، وبذلك تصل إجمالي نسبة ما بحوزة الشركة من أسهم الخزينة 1.68% من أسهم رأس المال.

واشترت الشركة الرابعة 180 ألف سهم، وبذلك تصل إجمالي نسبة ما بحوزة الشركة من أسهم الخزينة 0.5258% من أسهم رأس المال، والخامسة 225 ألف سهم، وبذلك تصل إجمالي نسبة أسهم الخزينة 2.51%، واشترت السادسة 230 ألف سهم، وبذلك تصل إجمالي نسبة أسهم الخزينة 1.40%، واشترت السابعة 328 ألف سهم وبذلك تصل إجمالي نسبة ما بحوزة الشركة من أسهم الخزينة 0.05698% من أسهم رأس المال.

في سياق منفصل أعلن البنك التجاري الدولي، تحقيق إيرادات تشغيلية بقيمة 7.8 مليار جنيه في 31 مارس عام 2022 مقابل 6.3 مليار جنيه في 31 مارس عام 2021 بمعدل نمو 24%، وبلغ صافي أرباح الفترة 4.3 مليار جنيه مقارنة مع 2.9 مليار جنيه خلال فترة المقارنة بنسبة نمو 48%.

وسجل البنك نموًا في محفظة القروض بنسبة 28% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، بينما سجلت الزيادة 9% مقارنة بالعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر عام 2021، كما شهدت الودائع زيادة بنسبة 17% مقارنةً بنفس الفترة من العام الماضي، بينما سجلت تلك الزيادة 5% مقارنة بالعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر عام 2021 وقد سجلت نسبة الفروض للودائع 41.6%.

كما أعلنت شركة تعليم لخدمات الإدارة، تحقيق إيرادات بلغت 334.1 مليون جنيه خلال الفترة المالية والتشغيلية لفترة النصف الأول من عام 2021/2022 بمعدل نمو سنوي 5.4%، كما ارتفع صافي الربح ليبلغ 139.5 مليون جنيه خلال هذه الفترة بنسبة نمو 7.6%، مصحوبًا بارتفاع هامش صافي الربح إلى 41.8%، مقابل 40.9% خلال نفس الفترة من العام السابق.

وأعلنت الشركة العربية للأدوية والصناعات الكيماوية، موافقة مجلس الإدارة على نشاط الشركة خلال الفترة من 1 يوليو عام 2021 وحتى 31 مارس عام 2022 على تحقيق صافي قيمة المبيعات 415.6 مليون جنيه مقابل 420.1 مليون جنيه خلال نفس الفترة من عام 2021، وبلغ صافي الربح قبل الضرائب 90.1 مليون جنيه مقارنة مع 104.8 مليون جنيه.

في سياق آخر أعلنت شركة مصر للفنادق، موافقة مجلس الإدارة على السداد المعجل الرابع والعشرون بمبلغ وقدره 10 ملايين جنيه سدادًا عكسيًا معجلًا للأقساط المستحقة وفوائد خدمة الدين على الشركة، وعلى ألا يتم تحمل الشركة بأي عمولات سداد معجلة، وبلغ مجموع ما تم سداده من أقساط معجلة منذ قرار في 24 يناير عام 2017 وحتى تاريخه مبلغ وقدره 371.3 مليون جنيه.

من جهتها أعلنت شركة أبو قير للأسمدة والكيماويات، موافقة مجلس إدارة بتوزيع جنيه للسهم بدلًا من 2 جنيه للسهم المعتمد من مجلس إدارة الشركة في جلسته المنعقدة بتاريخ 22 مارس عام 2022 على المساهمين من الأرباح المرحلة بحساب توزيع الأرباح في 30 يونيو عام 2021 والمعتمد من الجمعية العامة العادية للشركة في 25 سبتمبر عام 2021، وذلك في ضوء الأحداث الخارجية نتيجة للظروف الاقتصادية المضطربة عالميًا نتيجة الحرب الروسية الأوكرانية التي ألقت بظلالها عالميًا.