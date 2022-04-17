شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أهمية الموقع الإلكترونى الفعال لشركات التأمين المحلية والعالمية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت النشرة الأسبوعية للاتحاد المصرى للتأمين ، إنه في ظل التحول الرقمي الذي نعيشه الآن، يعتبر الموقع الالكتروني لشركة التأمين هو أول صورة لها بالنسبة لفئة كبيرة من العملاء الحاليين والمحتملين، حيث تقدّر نسبة المستخدمين الذين يحكمون على مصداقية الشركة بناءً على كيفية تصميم موقعها الالكتروني بحوالي 75% .

و هناك اعتقاد خاطئ شائع بين بعض الشركات ، وهو أن الموقع الالكتروني للشركة عمل يتم انجازة لمره واحدة فقط one-and-done deal. فيشعرون أنه بمجرد إنشاء الموقع الالكتروني الخاص تنتهي المهمة ولا يهتمون بتحديثه أو صيانته.

وأشارت بعض الإحصائيات التي أجرتها شركة نيلسون لخدمات التسويق إلى مايلي:

• الأمر يستغرق 50 مللي ثانية فقط من المستخدمين لتكوين رأي حول الموقع الالكتروني الخاص بالشركة، وهذا الرأي يحدد ما إذا كانوا سيستمرون بالتصفح على الموقع أو يغادروه.

• 88 % من مستخدمي الانترنت أقل عرضة للعودة إلى موقع الكتروني بعد تجربة سيئة. وذلك بسبب عدم جاذبية الموقع الالكتروني من الناحية الجمالية أو بسبب وجود أخطاء في تصميم بعض الصفحات وصعوبة الوصول إليها. حيث تؤدي المواقع الالكترونية البطيئة التحميل إلى خسارة مايقرب من 2.6 مليار دولار من المبيعات كل عام.

وأضافت النشرة انه يؤدي إنشاء موقع الكتروني جديد إلى تحقيق الأهداف الرئيسية التالية لشركات التأمين:

المصداقية: حيث يتوقع الأفراد أن يكون لدى شركات التأمين التي يتعاملون معها موقع الكتروني يمكنهم استخدامه والتواصل مع الشركة في أي مكان وفي أي وقت. تعزيز القدرةعلى استهداف العملاء طبقاً للبيانات الديموغرافية: حيث يتم تخزين الموقع الاكتروني الخاص بالشركة في قاعدة بيانات جوجل كمرجع لأي كلمات رئيسية تختارها الشركة فيظهر الموقع الالكتروني في حالة البحث بتلك الكلمات عبر جوجل. تسهيل البحث المحلي: يساعد إنشاء موقع الكتروني مناسب وبخطة تسويقية مدروسة جيداً إلى أفضل الممارسات خلال عمليات البحث المحلية على الانترنت مما يسهل على العملاء المحتملين العثور على الموقع الالكتروني للشركة قبل الشركات المنافسة.