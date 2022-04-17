الاقتصاد

معروض قوي في السوق يدفع أسعار الخضار لتراجع محدود خلال 48 ساعة

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القاهرة - سامية سيد - تراجعت أسعار الخضروات في سوق العبور بتعاملات على مدار الـ 48 ساعة الماضية، وبلغ سعر الطماطم بين 5.5 إلى 9 جنيهات مقابل 12 جنيها في تعاملات الأيام الماضية، والبطاطس 1.25 إلى 4 جنيهات، والبصل 1 إلى 2.5 جنيه والكوسة 2.5 إلى 4.5 جنيه، والجزر بدون عروش 1.5 الى 4 جنيهات.

 

وسجل سعر الفاصوليا الخضراء 3 إلى 6 جنيهات، والباذنجان البلدي 4 إلى 6 جنيهات، والباذنجان الرومي 2.5 إلى 4.5 جنيه والباذنجان الأبيض 7 إلى 10 جنيهات والرومي الصوب 7 الى 8 جنيهات والفلفل الحامي 8 إلى 12 جنيها.

 

وسجل سعر الملوخية 5 إلى 7 جنيهات والخيار الصوب 7 إلى 10 جنيهات والخيار البلدي 8 إلى 12 جنيها والبسلة 4 الى 5 جنيهات والسبانخ 2.5 إلى 4.5 جنيه والقلقاس 3 إلى 6 جنيهات.

 

البطاطا سجلت 1.5 إلى 3.5 جنيه والثوم 3.5 إلى 5.5 جنيه والفول الأخضر 3 إلى 6 جنيهات والبنجر 2 إلى 4 جنيهات ، ورق العنب 18 إلى 22 جنيها.

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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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