شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس عائلة آل شهاب..ركيزة صلبة للتلاحم المجتمعي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تتركز أهمية مجلس عائلة آل شهاب بالقطيف، في كونه ركيزة أساسية وصلبة لمفهوم التلاحم الأخوي، والترابط المجتمعي، وتعزيز التقاليد الأصيلة المتوارثة عن الآباء والأجداد.

ويدعم المجلس، طوال شهر رمضان الكريم، معاني الانتماء من خلال الحوار، وسط أجواء من المحبة والألفة، مقدما نموذجا مضيئا ورحبا للتواصل الإنساني وطرح النقاش في المجالات الحياتية المتعددة، ما يخلق جوا من الألفة والمحبة والوئام، بين أطراف المجتمع كافة.

ويؤدي المجلس دورا بالغ الأهمية، في حماية النسيج المجتمعي، ويعكس نموذجا مضيئا للتمسك بالعادات الأصيلة، والتواصل الإنساني المباشر، كما يعد حجر الأساس لإنشاء جيل مطبوع على العادات والتقاليد، وملتزم بالروابط المجتمعية، في جو من الألفة الخالصة والمحبة والترابط.