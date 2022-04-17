شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس ناصر السبيعي..نموذج حي للأصالة والتراحم والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - يستمد مجلس رجل الأعمال ناصر السبيعي بالخبر، أصالته من الموروث الثقافي التاريخي للمملكة، في الاهتمام بالقيم الإنسانية، وغرس بذور قيم التآلف المجتمعي والمحبة، طارحا مجالا رحبا للتعلم وتبادل الخبرات من خلال حلقات النقاش والحوار وتبادل الأفكار والرؤى.

ويسهم المجلس في زيادة التماسك المجتمعي، من خلال تعزيز مفهوم التراحم، ودعم الحوار والنقاش، إضافة إلى خلق جسر من التواصل بين الأجيال المختلفة، إذ يحفل المجلس بأنشطة التعارف المختلفة ومناقشة جميع القضايا التي تهم المجتمع.

ويشهد المجلس أنشطة حوارية ونقاشية متعددة، تصب جميعها في مصلحة الوطن بشكل عام، وتعزز العادات الأصيلة في نفوس الجيل الجديد، فضلا عن دورها في بث روح التواصل والمحبة بنفوس النشء وتقوية الروابط الأسرية والمجتمعية.