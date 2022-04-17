شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس محمد البشراوي..غرس خصال التآلف والوئام والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - يعكس مجلس رجل الأعمال محمد البشراوي بالقطيف، مفهوم الأصالة السعودية ، من خلال تعزيز الترابط في نفوس الأجيال، وخلق الألفة، وزراعة خصال المحبة، باسطا مجالا رحبا للحوار والنقاش وطرح الرؤى في المجالات الحياتية المختلفة.

وطوال ليالي شهر رمضان المبارك، يستقبل المجلس فئات مجتمعية عدة، في نموذج حي للموروث الثقافي السعودي الأصيل، في تعزيز قيم التواصل وتقوية الترابط الأسري والمجتمعي، ودعم أواصر القربى والاهتمام بالمبادئ والأخلاق والعادات والتقاليد.

ويولي المجلس أهمية كبرى، لتعزيز عادات التجمع، خاصة في نفوس الجيل الجديد، إذ تعد المجالس، بشكل عام، حجر الأساس لإنشاء جيل يحترم العادات والتقاليد ويلتزم بالروابط الأسرية والإنسانية.