شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع الطلب ونقص المعروض وراء أزمة السيارات والان نبدء بالتفاصيل
وكان مغردون على موقع التواصل الاجتماعي اشتكوا من ارتفاع أسعار السيارات لدى المعارض والوكلاء بالمملكة بشكل مبالغ، إذ يتم تأخير تسليم المستهلكين لطلباتهم وحجوزاتهم بحجة عدم وصول السيارات، مطالبين بتدخل الجهات المعنية.
إلى ذلك يترقب المستهلكون تحقيقات التجارة مع الوكلاء بشأن ممارسات وكالات السيارات ومراجعة مبيعاتها ومخزونها، ورصد أعداد السيارات الجديدة في معارض السيارات ومعرفة مصادرها، والتحقق من أعداد السيارات التي تباع من قبل الوكلاء لتجار المعارض ومقارنتها بأعداد السيارات التي تباع للمستهلكين مباشرة.
وكانت "التجارة" قد أعلنت عن التحقيق فيما يثار حول إعطاء وكالات السيارات أفضلية بيع السيارات الجديدة لمعارض وتجار السيارات، وتأخير تسليم المستهلكين لطلباتهم وحجوزاتهم بحجة عدم وصولها. وقال متحدث وزارة التجارة عبدالرحمن الحسين: إن الوزارة تعمل حاليا على تقصي ممارسات وكالات السيارات ومراجعة مبيعاتها ومخزونها، ورصد أعداد السيارات الجديدة في معارض السيارات ومعرفة مصادرها، والتحقق من أعداد السيارات التي تباع من قبل الوكلاء لتجار المعارض ومقارنتها بأعداد السيارات التي تباع للمستهلكين مباشرة، كما ستتم مراجعة سجلات حجوزات المستهلكين والتحقق من التزام الوكلاء بتسليمها في المواعيد المحددة.
وشددت الوزارة على أنها ستقوم بتطبيق العقوبات الرادعة على الوكالات المخالفة إن وجدت، مؤكدة إعطاء الأولوية لطلبات المستهلكين.