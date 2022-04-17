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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - غرفة الرياض أبرمت اتفاقية تعاون مع مركز التجارة الخارجية الصيني (معرض كانتون) لتعزيز وتوسيع العلاقات التجارية والصناعية والاستثمارية من خلال تشجيع التعاون بين رجال الأعمال وتسهيل تحقيق المصالح المتبادلة بينهما بما يعود بالنفع على الجانبين. ووقع الاتفاقية من جانب الغرفة نائب رئيس مجلس إدارة الغرفة نايف الراجحي، ومن جانب المركز نائب الأمين العام والمتحدث الرسمي باسم معرض كانتون، نائب المدير العام لمركز التجارة الخارجية الصيني، شي بينغ.



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