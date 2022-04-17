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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مؤتمر مستقبل الطيران الذي تنظمه الهيئة العامة للطيران المدني خلال الفترة من 9 إلى 11 مايو المقبل بالرياض، يناقش ثلاثة محاور أساسية هي الابتكار والنمو والاستدامة بوصفها محاور رئيسة ومؤثرة في صناعة الطيران المدني. وينطلق بحضور نخبة من ممثلي قطاع الطيران المدني حول العالم رفيعي المستوى لقادة الطيران المدني من مختلف الدول والمنظمات علاوة على الرؤساء التنفيذيين لشركات نقل جوي دولية ومجموعة من رجال الأعمال وسط مشاركة 120 متحدثا، عبر 40 جلسة موزعة على ثلاثة أيام لاستشراف مستقبل الطيران.



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