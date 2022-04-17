التحذير من متاجر الكترونية تضع صورا لسجلات وهمية وشعار «معروف» مزورا

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - حذرت وزارة التجارة من متاجر الكترونية وحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي تضع صورا لسجلات تجارية وهمية وشعار «معروف» مزورا، للتغرير بالمشترين وإيهامهم بأن مواقعهم مسجلة ومعروفة لدى التجارة.

وأوضح متحدث وزارة التجارة عبدالرحمن الحسين أن الوزارة رصدت حسابات في مواقع التواصل الاجتماعي ومتاجر الكترونية تضع صورا لسجلات تجارية وهمية وتزور على صفحاتها شعار منصة «معروف» للمتاجر الالكترونية.

ودعا الحسين إلى التحقق من مرجعية الحساب البنكي للمتجر الالكتروني الموثوق قبل إتمام عمليات الشراء حتى لا يكون المشتري عرضة للنصب والاحتيال وتسريب بياناته الشخصية.

وحث عموم المستهلكين على التعامل مع المتاجر الالكترونية الموثوقة والتأكد من هوية السجل التجاري للمتجر الالكتروني عبر موقع وزارة التجارة أو وثيقة العمل الحر الصادرة من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

يذكر أن مجلس التجارة الالكترونية أقر 13 معيار امتثال للمتاجر الالكترونية يجب توفرها لضمان وحفظ حقوق المستهلكين وهي: توفير رقم هاتف للتواصل، والبريد الالكتروني، وتوفير المحادثة الفورية، والدفع الالكتروني الموثوق من خلال القنوات البنكية المعتمدة، وتمكين المستهلك من تقديم شكوى في الموقع الالكتروني، أو عبر وسائل التواصل الاجتماعي. كما تتطلب المعايير، الإفصاح عن الوقت المحدد للرد على الشكوى، والوقت المحدد لمعالجة الشكوى، والإفصاح عن وقت التوصيل قبل إتمام عملية الشراء، مع توضيح ذلك في الفاتورة.

كما تشدد معايير امتثال المتاجر الالكترونية على قيام المتجر بدعم اللغة العربية في آلية تقديم الشكوى، واستخدام اللغة العربية في المحادثات الفورية، وعرض المنتجات باللغة العربية، بالإضافة إلى وجود سياسة واضحة ومكتوبة لعمليات الاستبدال والاسترجاع.