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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - هيئة المقاولين حققت المركز الأول على مستوى الجهات الحكومية وشبه الحكومية للجهات المتوسطة والصغيرة في المملكة وفقا لمنظمة غريت بليس تو وورك العالمية لعام 2022 مما يعكس توجه الهيئة للتطوير الدائم لتقديم بيئة عمل آمنة ذات جودة عالمية ضمن المنظمات والهيئات الحكومية وغير الربحية على مستوى المملكة. وجاء هذا الإنجاز المسجل باسم الهيئة السعودية للمقاولين تقديرا لجهودها في تطوير بيئة العمل بشكل مستمر، حيث يتم تقييم واعتماد المنشآت من خلال برنامج تقدير وتمييز لبيئة العمل، وفق معايير دقيقة واستطلاعات تشمل تقييم شامل من قبل المنظمة لبيئة العمل من خلال استبيانات داخلية تقيس عددا من المحاور منها علاقة الموظفين بالإدارة بشكل عام.



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