أخبار الاقتصاد اليوم: الشركات الصغيرة ومتناهية الصغر تفوز بـ73% من تعاقدات الحكومة

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القاهرة - سامية سيد - تنوعت اليوم السبت 16-4-2022 أخبار الاقتصاد المصرى اليوم من أبرزها تصريحات وزير المالية أن هناك زيادة ملحوظة في حجم الفرص التعاقدية للكيانات الاقتصادية الصغيرة ومتناهية الصغر التي تجاوزت الحد الأدنى المقرر بالقانون، حيث فازت بـ 73% من التعاقدات الحكومية خلال 3 سنوات و5 أشهر

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن الحكومة مستمرة في تحفيز المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر لتعزيز قدراتها الإنتاجية من خلال حوافز ضريبية وغير ضريبية، وتيسيرات تستهدف مساندة هذا القطاع الحيوي، ومزايا أخرى يقدمها قانون تنظيم التعاقدات العامة، الذى يلزم الجهات الإدارية بتوفير فرص تعاقدية للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بنسبة لا تقل عن 20% من الاحتياجات السنوية لهذه الجهات؛ باعتبار هذا القطاع أحد دعائم الاقتصاد الوطني التي تُسهم فى استدامة تحسين هيكل النمو ورفع معدلاته، وتوفير المزيد من فرص العمل للشباب، على نحو يساعد في تحقيق نمو اقتصادي شامل ومستدام وفقا لرؤية «مصر 2030»

أضاف الوزير، أن هناك زيادة ملحوظة في حجم الفرص التعاقدية للكيانات الاقتصادية الصغيرة ومتناهية الصغر التي تجاوزت الحد الأدنى المقرر بالقانون حيث فازت بـ 73% من التعاقدات الحكومية خلال 3 سنوات و5 أشهر؛ بما يؤكد استراتيجية الدولة نحو تعظيم مشاركات المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر في تلبية احتياجات الجهات الحكومية، لافتًا إلي أن قانون التعاقدات العامة يستهدف تهيئة المناخ الملائم للشركات والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر للمنافسة فيما تطرحه الجهات العامة من فرص تعاقدية.

عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، اجتماعًا موسعًا بين ممثلى الحكومة المصرية والبنك الدولي، لبحث إعداد إطار الشراكة الاستراتيجية بين مصر والبنك الدولى للفترة من 2023-2027، فى إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بتحقيق الاستفادة القصوى من التعاون الإنمائى مع شركاء التنمية، وشارك فى الاجتماع وزيرة البيئة والدكتور طارق شوفي، وزير التربية والتعليم، وعدد من نواب ومساعدى وكبار المسئولين لنحو 20 جهة وطنية من بينهم وزارات التعليم العالى والبحث العلمى والصحة والرى والزراعة والتضامن الاجتماعى والتنمية المحلية والمجلس القومى للمرأة، وعن جانب البنك الدولى حضر الاجتماع مارينا ويس، المدير القطرى لمصر واليمن وجيبوتى بالبنك الدولى ومسئولى البنك الدولى ، والقائم بأعمال مدير المكتب القطرى لمؤسسة التمويل الدولية وفريق عمل وزارة التعاون الدولي.

ويأتى هذا اللقاء فى اطار سلسلة اللقاءات التشاورية التى يجرى تنظيمها بالتنسيق والتعاون بين وزارة التعاون الدولى والبنك الدولى مع كل من الجهات الوطنية والقطاع الخاص ومراكز ومؤسسات البحث ومنظمات المجتمع المدنى فى اطار الاعداد الاستراتيجية .

تلقي المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة طلبا من أكثر من دولة بالعمل علي استيراد الاسمدة المصرية ومعرفة سبل التعاون المتاحة في هذا المجال، حيث تلقي المجلس خطابا من مساعد وزير الخارجية للشئون الأمريكية بشأن الفرص التصديرية المتاحة أمام صادرات الأسمدة المصرية مطالبا بتعميم الفرص علي جميع الشركات والمصانع المنتجة للأسمدة التابعة للقطاع العام والخاص ومنها علي سبيل المثال طلب الأرجنتين باستيراد الأسمدة من مصر.

كما تلقي المجلس خطاب من مساعد وزير الخارجية للشئون الأوربية بشأن طلب 3 شركات بوسنيه متخصصة ( جمهورية البوسنه والهرسك) في استيراد نحو 100 ألف طن من الاسمدة الزراعية من مصر .

وأبدت اليونان اهتمامها باستيراد منتجات الأسمدة والبتروكيماويات من مصر وطالبت بموافاتها ببيانات الشركات المصرية المنتجة والمصدرة للأسمدة والبروكيماويات .

من جانبه قام المجلس بموافاه الجهات المختلفة بقائمة بأكبر الشركات المصرية العاملة في تصنيع الاسمدة وتضم 19 شركة علي رأسها كيما وحلوان للأسمدة وأبو زعبل وايفرجرو وتكنوجرين وابوقير، مقترحا عقد لقاءات مع الجهات الراغبة في التعاون مع الجانب المصري مع تنظيم عدد من اللقاءات الثنائية بين الشركات المصرية والمستوردة للوقوف علي متطلبات كل دولة علي حده.

أظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء ارتفاع قيمة الصادرات المصرية للولايات المتحدة الأمريكية لتصل إلى 2.5 مليار دولار خلال عام 2021 مقابل 1.6 مليار دولار خلال عام 2020 بنسبة ارتفاع قدرها 56.3%؛ وبلغت قيمة الواردات المصرية من أمريكا 6.1 مليار دولار خلال عام 2021 مقابل 4.7 مليار دولار خلال عام 2020 بنسبة ارتفاع قدرها 30.9%.

وأشار الإحصاء إلى ارتفاع قيمة التبادل التجاري بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية لتسجل 8.6 مليار دولار خلال عام 2021 مقابل 6.3 مليار دولار خلال عام 2020 بنسبة ارتفاع قدرها 37.4%.

أهم مجموعات سلعية صدرتها مصر إلى الولايات المتحدة الأمريكية خلال عام 2021:

1. ملابس بقيمة 1.2 مليار دولار.

2. سجاد وأغطية أرضيات بقيمة 206 مليون دولار.

3. لدائن ومصنوعاتها بقيمة 167.5 مليون دولار.

4. زجاج ومصنوعاته بقيمة 90.3 مليون دولار.

أهم مجموعات سلعية استوردتها مصر من الولايات المتحدة الأمريكية خلال عام 2021

1. حبوب وأثمار زيتية ونباتات طبية بقيمة 1.6 مليار دولار.

2. الوقود والزيوت المعدنية ومنتجات تقطيرها بقيمة مليار دولار.

3. منتجات الصيدلة بقيمة 447.8 مليون دولار.

4. طائرات وسفن فضائية بقيمة 418 مليون دولار.

5. مراجل وآلات وأجهزة آلية بقيمة 352.4 مليون دولار.

وبلغت قيمة الاستثمارات الأمريكية في مصر 1.6 مليار دولار خلال العام المالي 2020/2021 مقابل 1.4 ملياردولار خلال العام المالي 2019 /2020 بنسبة ارتفاع قدرها 15.1%.