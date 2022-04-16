شكرا لقرائتكم خبر عن اضطراب قطاع اللوجستيات في ألمانيا بسبب حرب أوكرانيا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ذكر وزير النقل الألماني فولكر فيسينج أن للحرب في أوكرانيا تأثيرا قويا على قطاع الخدمات اللوجستية في ألمانيا.

وقال فيسينج في تصريحات لصحف شبكة "دويتشلاند" الألمانية الإعلامية الصادرة اليوم السبت: "تأثرت سلاسل التوريد بشدة... طريق الحرير، على سبيل المثال، يتم استخدامه بشكل أقل لأن وكلاء الشحن يخاطرون عندما ينقلون البضائع عبره".

وذكر الوزير أنه في بولندا وحدها خسر القطاع حوالي 100 ألف سائق شاحنة أوكراني بسبب استدعائهم للخدمة العسكرية، وقال: "يشكل هذا 37% من إجمالي سائقي الشاحنات في بولندا. لهذا السبب كان من المهم للغاية بالنسبة لي بناء جسر للسكك الحديدية إلى أوكرانيا. وبهذه الطريقة يمكن نقل كميات كبيرة من إمدادات الإغاثة بقليل من العمالة"، موضحا أن القطاع يعاني من ارتفاع تكاليف الطاقة ويحتاج إلى دعم عاجل.