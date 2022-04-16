شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار اليورو فى مصر اليوم السبت.. استقرار العملة الأوروبية بالأسواق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر سعر اليورو اليوم أمام الجنيه المصرى بالبنوك العاملة فى مصر، مسجلًا فى البنك الأهلى سعر 19.74 جنيه للشراء، و20.12 للبيع، وفى بنك الإسكندرية سجل 19.93 جنيه للشراء، و20.14 للبيع، أما فى البنك المركزى المصرى سجل 19.97 جنيه للشراء، و20.11 جنيه للبيع.

ويقدم ”الخليج 365”، خدمة تشمل نشر أسعار العملات فى كافة البنوك المصرية والسوق المصرفية، وتشمل تحديثا فوريا للأسعار حال تغيرها.



سجل سعر اليورو فى بعض البنوك كالتالى: سجل سعر اليورو فى بعض البنوك كالتالى:

سعر اليورو فى البنك المركزى المصرى سعر اليورو فى البنك المركزى المصرى

19.97 جنيه للشراء.



سعر اليورو فى البنك الأهلى المصرى 20.11 جنيه للبيع.سعر اليورو فى البنك الأهلى المصرى

19.74 جنيه للشراء.



سعر اليورو فى بنك مصر 20.12 جنيه للبيع.سعر اليورو فى بنك مصر

19.85 جنيه للشراء.

20.12 جنيه للبيع.



سعر اليورو فى بنك الإسكندرية سعر اليورو فى بنك الإسكندرية

19.93 جنيه للشراء.

20.14 جنيه للبيع.



سعر اليورو فى بنك البركة19.98 جنيه للشراء.

20.16 جنيه للبيع.



سعر اليورو فى البنك التجارى الدولى19.96 جنيه للشراء.

20.14 جنيه للبيع.



سعر اليورو فى مصرف أبو ظبى الإسلامى20 جنيها للشراء.

20.16 جنيه للبيع.