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شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار اليورو فى مصر اليوم السبت.. استقرار العملة الأوروبية بالأسواق والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - استقر سعر اليورو اليوم أمام الجنيه المصرى بالبنوك العاملة فى مصر، مسجلًا فى البنك الأهلى سعر 19.74 جنيه للشراء، و20.12 للبيع، وفى بنك الإسكندرية سجل 19.93 جنيه للشراء، و20.14 للبيع، أما فى البنك المركزى المصرى سجل 19.97 جنيه للشراء، و20.11 جنيه للبيع.
ويقدم ”الخليج 365”، خدمة تشمل نشر أسعار العملات فى كافة البنوك المصرية والسوق المصرفية، وتشمل تحديثا فوريا للأسعار حال تغيرها.
سجل سعر اليورو فى بعض البنوك كالتالى:
سعر اليورو فى البنك المركزى المصرى
19.97 جنيه للشراء.
20.11 جنيه للبيع.
سعر اليورو فى البنك الأهلى المصرى
سعر اليورو فى البنك الأهلى المصرى
19.74 جنيه للشراء.
20.12 جنيه للبيع.
سعر اليورو فى بنك مصر
سعر اليورو فى بنك مصر
19.85 جنيه للشراء.
20.12 جنيه للبيع.
سعر اليورو فى بنك الإسكندرية
19.93 جنيه للشراء.
20.14 جنيه للبيع.
20.16 جنيه للبيع.
20.14 جنيه للبيع.
20.16 جنيه للبيع.