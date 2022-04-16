شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس أسرة الملحم..تواصل حيوي بروح الوئام والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استقبل عميد أسرة الملحم «عبدالله بن عبدالمحسن الملحم» في مجلسه بمحافظة الأحساء، وسط أجواء رمضانية، الإخوة والأحباب والجيران ورجال الأعمال والأصدقاء، وجميع أطياف المجتمع، في مشهد يعكس روح المحبة والوئام، التي تتميز بها المملكة.

ويمثل تنوع الأطياف المجتمعية في المجلس، مجالا رحبا لطرح الأفكار والنقاشات البناءة والحيوية بين الفئات العمرية المختلفة، ما يدعم مفهوم التواصل بين الأجيال المختلفة. ويستمد المجلس من خصوصية الشهر الكريم، غطاءً من المحبة والأمل والسلام، متسلحا بتواصل حيوي وفعال بين أطراف المجتمع، التي تولي الترابط المجتمعي والنقاشات البناءة أولوية كبرى.