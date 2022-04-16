الاقتصاد

مجلس النجران.. ترابط مجتمعي ونقاشات بناءة

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الدمام - شريف احمد - يشهد مجلس إبراهيم النجران، بالخبر، حلقات نقاشية وأخوية تدعم العقول بالعلم والمعرفة، والقلوب بالتنقية والتصفية، متخذًا من مبدأ التواصل أساسا صلبا لترابط المجتمع وتكاتفه، وذلك بهدف تعزيز مفهوم التآلف المجتمعي.

ويستمد المجلس من خصوصية الشهر الكريم، غطاءً من المحبة والأمل والسلام، متسلحا بتواصل حيوي وفعال بين أطراف المجتمع، إذ يستضيف الأهل والإخوة والجيران ورجال الأعمال والأصدقاء، ومختلف الأطياف، في مشهد أصيل يعكس ثقافة المملكة، التي تولي الترابط المجتمعي والنقاشات البناءة أولوية كبرى.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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