شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس الجابري.. مشهد أصيل يعكس روح المحبة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - فتح مجلس الجابري بالدمام، أبوابه لاستقبال الإخوة والأحباب والجيران ورجال الأعمال والأصدقاء، وجميع أطياف المجتمع، في مشهد أصيل، يعكس روح المحبة والوئام، التي تتميز بها المملكة.

وتعد اللقاءات الرمضانية، فرصة رحبة لتجديد دماء التواصل ودعم القيم الإنسانية، فيما يعزز المجلس هذا المفهوم الأصيل، بمزيد من الفعاليات المتنوعة التي تضفي على نفوس الزائرين مزيدا من الأريحية في جو من الترابط، المدعوم بالنقاش الأخوي، وأجواء السعادة.

ويمثل تنوع الأطياف المجتمعية في المجلس مجالا رحبا لطرح الأفكار والنقاشات البناءة والحيوية، بين الفئات العمرية المختلفة، ما يدعم مفهوم التواصل بين الأجيال المختلفة.