شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس العفالق..أجواء ودية متعطرة بنفحات الإيمان والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - يعزز مجلس العفالق في محافظة الأحساء، مفهوم التلاحم المجتمعي، وسط أجواء ودية ومعرفية متجذرة في الأصالة ومتعطرة بنفحات الإيمان الذي يزكيه هذا الشهر الفضيل في نفوس الجميع.

ويثري المجلس، خلال ليالي رمضان المباركة، مائدة الحوارات المجتمعية المختلفة، ويمثل فرصة لتلاقي الأخوة والأحباب ورجال الأعمال وممثلي الجهات المتنوعة، بما يدعم التواصل الفعال بين أطياف المجتمع كافة.

ويلقي المجلس بظلاله على المظاهر المختلفة للتعاطي مع القضايا المعرفية والمجتمعية المتعددة، بما يدعم روح الأخوة والتلاحم، ويخدم الأهداف الوطنية.