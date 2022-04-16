شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع 14 قطاعا في سوق الأسهم خلال أسبوع والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - سجل 14 قطاعا في سوق الأسهم الرئيسية ارتفاعا خلال الأسبوع الماضي تصدره قطاع إدارة وتطوير العقارات بنسبة 5.7 %، تلاه قطاع البنوك بنسبة 5.3 %، فيما جاء ثالثا قطاع الإعلام والترفيه بنسبة 4.1 %، وفي المرتبة الرابعة جاء قطاع تجزئة الأغذية بنسبة ارتفاع قدرها 2.64 %، بينما جاء خامسا قطاع الرعاية الصحية بنسبة 2.3 %، والخدمات التجارية والمهنية بنسبة 1.5 %، والاتصالات بنسبة 1.2 %، والنقل وتجزئة السلع الكمالية بنسبة 1 %، و0.8 %، على التوالي، تلاهما قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.2 %، والأدوية بنسبة 0.04 %.

ووفقا لبيانات «تداول»، سجلت 7 قطاعات انخفاضا تصدره قطاع السلع طويلة الأجل بنسبة 2 %، تلاه قطاع المواد الأساسية بنسبة 1.9 %، والتأمين بنسبة 1.7 %، والسلع الرأسمالية بنسبة 1.6 %، والاستثمار والتمويل بنسبة 1.1 %، وإنتاج الأغذية بنسبة 0.6 %، والطاقة بنسبة 0.5 %.

وأنهى مؤشر السوق الرئيسية تعاملات الأسبوع الماضي على ارتفاع بنسبة 2.3 % بزيادة 307 نقاط، مغلقا عند 13621 نقطة، مسجلا أعلى إغلاق أسبوعي منذ 2006، وذلك مقارنة بإغلاق الأسبوع قبل الماضي عند 13314 نقطة. وسجل معدل التداول اليومي ارتفاعا خلال الأسبوع بنسبة 4 % ليصل إلى 10.60 مليار ريال وبتداولات إجمالية بلغت 52.98 مليار ريال مقارنة بــ10.23 مليار ريال، وبقيمة إجمالية 51.17 مليار ريال، خلال الأسبوع قبل الماضي.

وبدأت الشركات المدرجة في الإعلان عن النتائج المالية للربع الأول من العام الحالي، وارتفعت أسعار أسهم 97 شركة مقابل انخفاض أسعار أسهم 113 شركة، بينما استقر سعر شركتين دون تغير.

وشهد الأسبوع الماضي تنفيذ 23 صفقة خاصة على عدد من الشركات بنحو 8.7 مليون سهم، وبقيمة 602.3 مليون ريال.