شكرا لقرائتكم خبر عن 46.9 ألف أسرة مستفيدة من «سكني» في 90 يوما والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كشف برنامج «سكني» عن استفادة 46.904 أسرة من خياراته وخدماته السكنية خلال الربع الأول من العام الحالي 2022، فيما ارتفع أعداد الأسر التي سكنت منازلها بالاستفادة من الحلول السكنية والتمويلية التي يتيحها البرنامج لتتجاوز 55 ألف أسرة خلال الربع الماضي، وذلك في إطار جهود البرنامج لرفع نسبة التملك السكني للأسر السعودية إلى 70 % بحلول العام 2030، تحقيقا لمستهدفات برنامج الإسكان - أحد برامج رؤية المملكة 2030 -.

وأوضح البرنامج أن اختيارات الأسر السعودية تنوعت بين القرض العقاري المدعوم لشراء وحدات سكنية جاهزة، واستفاد منه أكثر من 18 ألف أسرة من بين الخيارات المتنوعة التي يتيحها «سكني» للمستفيدين، فيما فضل بقية الأسر خيار البناء الذاتي، والأراضي السكنية ضمن مخططات «سكني»، والقرض العقاري المدعوم لشراء الوحدات السكنية تحت الإنشاء. يُذكر أن برنامج «سكني» أعلن عن استفادة أكثر من 225 ألف أسرة سعودية خلال العام الماضي 2021، منها ما يزيد على 186 ألف أسرة سكنت منازلها، ويستهدف «سكني» خلال العام الحالي استفادة 180 ألف أسرة من الخيارات والحلول التمويلية والسكنية المتنوعة، منها 130 ألف أسرة تسكن منازلها، وتقديم 100 ألف قرض مدعوم.