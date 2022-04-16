شكرا لقرائتكم خبر عن 11.7 مليار ريال قيمة شيكات المقاصة للأفراد والشركات في شهر والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كشف البنك المركزي السعودي «ساما» أن قيمة شيكات المقاصة المصرفية للأفراد والشركات في فبراية الماضي، بلغت نحو 11.648 مليار ريال، مقارنة بـ 14.573 مليار ريال في يناير 2022، منخفضة بنسبة 20 %، بينما تراجعت على أساس سنوي مقارنة بـ 16.545 مليار ريال في فبراير من العام الماضي، بنسبة 29 %.

وأشارت النشرة الإحصائية الشهرية لـ «ساما» إلى أن عدد الشيكات للأفراد والشركات في فبراير الماضي بلغ 101 ألف شيك، مقارنة بـ109 آلاف شيك في يناير 2022، منخفضا بنسبة 7.3 %، فيما تراجعت على أساس سنوي بنسبة 26.8 %، مقارنة بـ 138 ألف شيك في فبراير من العام الماضي.

وبحسب النشرة، بلغ متوسط قيمة الشيك للأفراد والشركات في فبراير الماضي، 115.686 ألف ريال، مقارنة بـ 133.673 ألف ريال في يناير 2022، منخفضا بنسبة 13.5 %، فيما تراجع على أساس سنوي بنسبة 3.5 % مقارنة بـ 119.883 ألف ريال.

ووفقا للنشرة، فإن إجمالي قيمة الشيكات بين المصارف بلغ في فبراير الماضي 16.818 مليار ريال، مقارنة بـ 18.776 مليار ريال في يناير 2022، منخفضا بنسبة 10.4 %، فيما انخفض على أساس سنوي، مقارنة بـ 17.27 مليار ريال في فبراير من العام الماضي بنسبة 2.3 %.

وأفادت النشرة بأن عدد الشيكات بين المصارف في فبراير الماضي بلغ 24 ألف شيك، مقارنة بـ 28 ألف شيك في يناير 2022، منخفضا بنسبة 14.3 %، وتراجع على أساس سنوي بنسبة 12.9 %، مقارنة بـ 31 ألف شيك في فبراير من العام الماضي، بينما بلغ متوسط قيمة الشيك 690.161 ألف ريال، مقارنة بـ 682.090، مرتفعا بنسبة 1.2 % على أساس شهري، وزاد على أساس سنوي بنسبة 26.3 %، مقارنة بـ 546.911 ألف ريال في فبراير من العام الماضي.