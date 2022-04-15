ارتفاع سعر جرام الذهب 10 جنيهات

الشارقة - اميمة ياسر - ارتفع سعر جرام الذهب 21 بنحو 10 جنيهات مساء اليوم الجمعة، وذلك رغم تراجع الأسعار العالمية للمعدن النفيس بنحو 4 دولارات.

وبدأ سعر جرام الذهب عيار 21 التعامل في الصباح على سعر 1008 جنيهات، ثم ارتفع بعدها إلى 1018 جنيها مساء اليوم الجمعة.

وارتفع سعر الجنيه الذهب بنسبة 64 جنيها إلى 8144 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه، ويرتبط سعره بأسعار الجرام عيار 21.

وسجل سعر أوقية الذهب في التعاملات الفورية الأمريكية مساء اليوم الجمعة، 1973 دولارا للأوقية هبوطا من 1977 دولارا صباح اليوم.

وكشف البنك المركزي المصري، في النشرة الإحصائية الشهرية الصادرة عن شهر مارس الماضي، عن أن متوسط سعر الجنيه الذهب بلغ نحو 6816.5 جنيها خلال شهر فبراير 2022 بارتفاع بلغ 2.3% مقارنة بشهر يناير 2022، كما بلغ متوسط سعر الجرام من الذهب عيار 21 813.3 جنيه وعيار 18 نحو 697.1 جنيه خلال شهر فبراير 2022، قبل أن يقفز للمستويات الحالية.

على الصعيد العالمي، أظهرت بيانات للبنك المركزي الروسي، أن احتياطيات روسيا الدولية، التي تتضمن ذهبًا ونقدًا أجنبيًا صعدت في الفترة من الأول من أبريل الجاري، وحتى 8 من الشهر نفسه هي بواقع 2.9 مليار دولار، مضيفًا أن احتياطيات روسيا الدولية بلغت في 8 أبريل الجاري 609.4 مليار دولار، وبذلك تكون زادت في أسبوع بمقدار 2.9 مليار دولار أو بنسبة 0.5%.