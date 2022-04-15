شكرا لقرائتكم خبر عن أبرز 5 أسئلة عن تطبيق التسجيل المسبق للشحنات بالموانئ الجوية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تطبق منظومة التسجيل المسبق للشحنات «ACI» بالموانئ الجوية تجريبيًا، منتصف مايو المقبل، وبدء التشغيل الإلزامي في الأول من أكتوبر 2022، جاء ذلك بعد تطبيق المنظومة بالموانئ البحرية، حيث انضم إليها أكثر من 30 ألف شركة و80 ألف مصدر أجنبي سجلوا حسابات إلكترونية على منصة «كارجو إكس»، ويقدم ”الخليج 365” أبرز 5 أسئلة عن تطبيق المنظومة الجديدة.





س- بداية ما هو نظام التسجيل المسبق للشحنات؟ج- يعد نظام التسجيل المسبق للشحنات جزء من منظومة النافذة الواحدة، والتي تربط كل الموانئ بمنصة إلكترونية موحدة، لتسهل على كافة المتعاملين من مجتمع الأعمال التعامل مع الجمارك واستيفاء متطلبات الإفراج بما يوفر الوقت والجهد.

وتضمن منصة «النافذة الواحدة» الوصول بسهولة إلى كل المعلومات الخاصة بالتجارة المصرية الداخلية والخارجية، خاصة في ظل ما تتيحه من إمكانية الاستفادة من أدوات تحليل هذه البيانات، على نحو يسهم في إثراء إصلاح السياسات المالية والاقتصادية، واتخاذ القرارات الصائبة في الوقت المناسب، والتحول التدريجي إلى الاقتصاد الرقمي.





س- ما أهمية تطبيق نظام التسجيل المسبق للشحنات؟ج- يسهم نظام التسجيل المسبق للشحنات، في إتاحة المزيد من التيسيرات التي تسهم في تقليص زمن الإفراج الجمركي، وخفض تكلفة عملية الاستيراد والتصدير، تشجيعًا للصادرات المصرية، وتبسيطاً للإجراءات من خلال حوكمتها، والتيسير على مجتمع الأعمال.

وفي الوقت نفسه حماية السوق المصري والموانئ المصرية من المنتجات الرديئة ومن المهمل والذي تجاوز 20 عامًا، وذلك من خلال السيطرة الكاملة على المنتجات وجودتها للتأكد من مطابقتها للمواصفات الأوروبية ومعايير الجودة، وذلك بتسجيل المستورد والمصدر معاً بالمنظومة والتي تسمح بتدقيق البيانات والاستعلام عن الطرفين لمنع دخول البضائع مجهولة المصدر لمصر.





س- كيف ساهم نظام التسجيل المسبق للشحنات في خفض زمن الإفراج الجمركي؟ج- بحسب تقرير للبنك الدولي انخفض متوسط زمن الإفراج الجمركى بنسبة 50%، بعد تطبيق منظومة «النافذة الواحدة» التى تربط كل الموانئ بمنصة إلكترونية موحدة، والتي حققت وفورات مالية للمجتمع التجاري المصري في التجارة عبر الحدود، من خلال توفير نحو 400 دولار لكل شحنة، وتقليص زمن وصول المستندات، إضافة إلى تخفيض أعباء رسوم الأرضيات والتخزين وغرامات تأخير الحاويات بقيمة تبلغ نحو 22.5 ألف جنيه عن كل حاوية، إلى جانب استحداث العديد من المراكز اللوجستية لتقديم الخدمات الجمركية على نحو يحقق المستهدفات الاستراتيجية للمنظومة الجمركية. س- كيف تجرى الاستفادة من منظومة التسجيل المسبق؟ج- ينبغي على المستوردين ووكلائهم من المستخلصين الجمركيين تقديم كل مستندات الشحنة قبل شحن البضائع بالموانئ الجوية؛ للحصول على رقم القيد الجمركي «ACID»، وسيتم إصدار «ACID» في الشحن الجوي بشكل فورى، ولن يتم السماح بتفريغ الشحنة إلا بعد إدراج الناقل أو قادة الطائرات لرقم القيد الجمركي.





س- كيف استعدت مصلحة الجمارك لتطبيق هذه المنظومة؟ج- تم الانتهاء من تدريب موظفي «المنافيست» بالجمارك، وموظفي كل الجهات المعنية بتطبيق المنظومة الجديدة بمطار القاهرة الجوي؛ كما تم تدريب أكثر من 800 شركة تعمل في مجال الشحن الجوي على نظام «ACI» بالموانئ الجوية، إضافة إلى إرسال نحو 3165 خطابًا للمستوردين والمستخلصين الجمركيين غير المسجلين على منصة «نافذة»؛ لسرعة التسجيل والانضمام إلى نظام «ACI».