شكرا لقرائتكم خبر عن «الأراضي البيضاء»: 60 يوماً على انتهاء تسجيل «أراضي الرياض» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكد برنامج الأراضي البيضاء على ضرورة تسجيل الأراضي الواقعة داخل النطاق الجغرافي لمدينة الرياض سواءً في مرحلتها الأولى أو الثانية، وذلك قبل نهاية مهلة التسجيل النظامية بتاريخ 15 يونيو 2022، حيث تبقى على انتهاءها 60 يوماً.

وأضاف البرنامج في بيان صحافي له، اليوم، أن جميع ملاك الأراضي البيضاء الواقعة داخل النطاقات الجغرافية للمدن التي يُطبق فيها رسوم الأراضي البيضاء مطالبين بتسجيل أراضيهم عبر البوابة الإلكترونية idlelands-services.housing.gov.sa بما في ذلك ملاك الأراضي البيضاء المطورة في مدينة الرياض، وذلك قبل انتهاء مهلة التسجيل النظامية للمرحلة الثانية.

واستناداً إلى اللوائح التنظيمية والتنفيذية للبرنامج، فإن ملاك الأراضي أو من ينوب عنهم مسؤولون عن تقديم الوثائق والبيانات اللازمة وتسجيلها خلال المدة النظامية، وفي حال تم رصد الأرض من قبل البرنامج وتسجيلها فسيتم تطبيق المخالفات والغرامات المستحقة على الملاك المتخلفين عن التسجيل.

يذكر أن نظام التنفيذ على فواتير رسوم الأراضي البيضاء دخل حيز التنفيذ في أغسطس 2020، وهو ما يعني أن صدور فواتير رسوم الأراضي البيضاء بشكل نهائي يوجب سدادها، وللبرنامج الحق في اللجوء إلى قضاء التنفيذ لتحصيل الرسوم من حسابات أو ممتلكات أصحاب تلك الأراضي.

وأشار البرنامج إلى أن الإعفاء من الرسوم يستوجب تسجيل الأرض في المنصة، ثم تقديم المسوغات خلال فترة الاعتراض بعد صدور الفاتورة، موضحاً أن فاتورة رسوم الأراضي تصدر باسم مالك الأرض بناء على البيانات من وزارة العدل لحظة إصدارها، وفي حال تم نقل ملكية الأرض بعد صدور الفاتورة فإن المالك الأول ملزم بسداد الرسوم.

وأكد البرنامج على دوره وإسهامه في زيادة المعروض العقاري من الأراضي المطورة بما يحقق التوازن بين العرض والطلب، وتوفير الأراضي السكنية المطورة بأسعار مناسبة، وتحقيق المنافسة العادلة والحد من الاحتكار بما يسهم في تحفيز المعروض في القطاع العقاري.