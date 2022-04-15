شكرا لقرائتكم خبر عن موجز الاقتصاد اليوم الجمعة 15-4-2022.. مصنع دواء بالسخنة بمليار جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد اليوم الجمعة 15-4-2022، عددًا كبيرًا من الأخبار الاقتصادية المهمة سواء المحلية أو العالمية، أبرزها الإطلاق التجريبي لمنظومة التسجيل المسبق للشحنات «ACI» بالموانئ الجوية منتصف مايو المقبل، وبدء التشغيل الإلزامي في الأول من أكتوبر 2022، وافتتاح أول مصنع للصناعات الدوائية لإنتاج المحاليل الطبية الوريدية ومنتجات التعقيم بالسخنة على مساحة 20 ألف متر باستثمارات تقدر بنحو مليار جنيه.





المالية تطلق منظومة تسجيل الشحنات المسبق بالموانئ الجوية تجريبيًا منتصف مايوأعلن الدكتور محمد معيط وزير المالية، أنه سيتم الإطلاق التجريبي لمنظومة التسجيل المسبق للشحنات «ACI» بالموانئ الجوية منتصف مايو المقبل، وبدء التشغيل الإلزامي في الأول من أكتوبر 2022، بما يُسهم في تحقيق المستهدفات المنشودة للمشروع القومي لتحديث وميكنة المنظومة الجمركية، من خلال تبسيط ورقمنة الإجراءات، والعمل على تقليص زمن الإفراج الجمركي، وخفض تكلفة الاستيراد والتصدير، وتنشيط حركة التجارة، وتشجيع الصادرات المصرية، والتيسير على مجتمع الأعمال، وحظر دخول البضائع الرديئة أو مجهولة الهوية.

ولفت الوزير، في بيان صحفي، اليوم الجمعة، إلى نجاح تطبيق منظومة «ACI» بالموانئ البحرية، حيث انضم إليها أكثر من 30 ألف شركة و80 ألف مصدر أجنبي سجلوا حسابات إلكترونية على منصة «كارجو إكس».





أسعار الذهب اليوم الجمعة ترتفع 5 جنيهات.. وعيار 21 يسجل 1015 جنيهاارتفعت أسعار الذهب في مصر بحوالي 5 جنيهات، ليصل سعر الجرام من عيار 21 - وهو الأكثر رواجًا في مصر- عند مستويات 1015 جنيها للجرام وذلك مع ارتفاع أسعار الأونصة في البورصة العالمية، جاء ذلك بعدما سجلت أسعار الذهب في مصر أمس خلال فتح التداول على الذهب مستويات تجاوزت 1010 جنيهًا.

أسعار الذهب في مصر

أسعار الذهب عيار 18 سجل 870 جنيهًا.

أسعار الذهب عيار 21 سجل 1015 جنيهًا.

أسعار الذهب عيار 24 سجل 1160 جنيهًا.

الجنيه الذهب 8120 جنيهًا.





افتتاح أول مصنع للصناعات الدوائية بالسخنة قريبا باستثمارات مليار جنيهأعلن المهندس يحيى زكي رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أنه جاري الاستعدادات لافتتاح أول مصنع للصناعات الدوائية لإنتاج المحاليل الطبية الوريدية ومنتجات التعقيم بالسخنة على مساحة 20 ألف متر باستثمارات تقدر بنحو مليار جنيه، حيث يوفر المشروع أكثر من 500 فرصة عمل مباشرة بالمرحلة الأولى ويستهدف التصدير للسوق الإفريقي والعربي، فضلاً عن استثمارات صينية جديدة، حيث يقام حالياً مشروع لإنتاج مستلزمات ومنتجات النظافة على مساحة 133 ألف متر مربع باستثمار متوقع قدره 36 مليون دولار.

أضاف كما جاري إنشاء مشروع لإنتاج الأجهزة الكهربائية باستثمارات بنحو 25 مليون دولار، وتنتهي أعمال تنفيذ هذه المشروعات نهاية العام الجاري، وفي المنطقة الصناعية بشرق بورسعيد تشهد أعمال أحد المصانع المنشأة حديثاً في تصنيع الأحذية الرياضية لصالح بعض الماركات العالمية، على مساحة 3 آلاف متر مربع، مما ساهم في توفير فرص عمل لأبناء بورسعيد باستثمارات بنحو 8.6 مليون جنيه.