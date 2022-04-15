شكرا لقرائتكم خبر عن سلامة الغذاء: نتائج فحص شيكولاتة ألمانية بالسوق المصرى تؤكد خلوها من الخشاش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت الهيئة القومية لسلامة الغذاء، على أن الرسالة الواردة من شركة ألمانية من صنف الشوكولاتة التي تحتوي على بذور نبات الخشخاش، والتي جرى تداولها في الأسواق المصرية، آمنة تمامًا وخالية من ملوثات المواد المخدرة. وأوضحت الهيئة، في بيان صحفي، اليوم الجمعة، أنها تحفظت على عدد قليل جدًا من عبوات الشكولاتة المحتوية على بذور الخشخاش ضمن المكونات لندرة تواجدها، وتم فحصها في المعمل الحكومي المعتمد لفحص بقايا المواد المخدرة والقلويدات ذات الصلة بنبات الخشخاش والمواد المخدرة والمؤثرات العقلية، وهو معمل مصلحة الطب الشرعي، والذي انتهى إلى أن نتيجة الفحص سلبية.

وأضافت كما قامت النيابة العامة أيضًا بسحب عينةً من منتج الشوكولاتة محل الادعاء من السوق المحلي وتحليلها في معمل مصلحة الطب الشرعي، وانتدبت أحد الأطباء بها لإجراء الفحص اللازم عليها، لبيان ما إذا كانت تحتوي على أي مواد مخدرة مُدرجة بالجدول الوارد بقانون المخدرات من عدمه، وأكدت نتائج التحليلات أيضًا خلو عينة الشوكولاتة من أي مواد مخدرة.

جاء ذلك في إطار متابعة الهيئة القومية لسلامة الغذاء للأنباء والتعليقات المثارة على وسائل الاعلام والتواصل الاجتماعي بشأن تداول منتج شكولاتة مستوردة من شركة ألمانية في الأسواق المصرية تحتوى علي بذور نبات الخشخاش، والادعاء بتسببها في إيجابية تحليل المخدرات لبعض الشاغلين لمناصب ووظائف مهمة بالدولة المصرية بالرغم من عدم تدخينهم حتى السجائر.

وأوضحت الهيئة، أنه يتم استخدام بذور نبات الخشخاش عالميا في صناعة المعجنات والمخبوزات والحلويات، كما يستخلص منها زيت وهي غير مخدرة في حد ذاتها إلا أنه يمكن تلوثها أثناء عملية استخراج المواد المخدرة من أنسجة نبات الخشخاش، وليس من البذور، ولذلك يتم معالجتها بالغسيل والتحميص قبل استخدامها في إنتاج الغذاء للتأكد من خلوها من أي متبقيات لما يعرف بقلويدات الأفيون.

أشار إلى أنه ثبت قد تم استيراد رسالة واحدة من هذا الصنف خلال عام 2021، هذا وكانت نتائج فحص منتجات الشركة المنتجة الواردة، عند وصولها للميناء مطابقة للتشريعات النافذة لصلاحية المنتج للاستخدام الآدمي وعدم احتوائها على أية ملوثات غذائية وفقاً للمواصفات المصرية المنظمة لذلك.