شكرا لقرائتكم خبر عن صعود بورصة دبى بنسبة 0.46% بجلسة الجمعة..وهبوط مؤشر فاداكس بنسبة 0.04% والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تباين أداء أسواق المال الإماراتية، بختام تعاملات جلسة اليوم الجمعة، حيث ارتفع المؤشر العام لسوق دبي المالى بنسبة 0.46% رابحًا 16.69 نقطة ليغلق عند مستوى 3601.67 نقطة، وبلغ حجم التداول 186.9 مليون سهم محققة ما قيمته 394.8 مليون درهم من خلال تنفيذ 28.3 ألف صفقة لـ29 سهمًا.

وصعدت 7 قطاعات ببورصة دبي على رأسها الاستثمار والخدمات المالية بنسبة 2.02%، أعقبه قطاع الخدمات بنسبة 1.33%، يليه قطاع السلع بنسبة 1.09%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.43%، وأخيرًا قطاعات النقل والتأمين والعقارات بنسبة 0.17%، 0.11%، 0.1%، على التوالى.

وقفز 16 سهمًا ببورصة دبي، بختام جلسة الجمعة، على رأسها بنك المشرق بنسبة 14.66%، ثم سهم الشركة الوطنية للتأمينات العامة بنسبة 7.23%، وتراجعت 10 أسهم على رأسها شركة بي اتش ام كابيتال للخدمات المالية بنسبة 8.18%، ثم سهم شركة الخليج للملاحة القابضة بنسبة 4.66%، فيما تصدر سهم هيئة كهرباء ومياه دبي قائمة الأكثر تداولاً حسب القيمة بحجم 80.9 مليون ورقة بقيمة 230.1 مليون درهم، وارتفع السهم بنسبة 4.34%.

فيما تراجع مؤشر فاداكس 15 لسوق أبو ظبي للأوراق المالية، بختام تعاملات جلسة اليوم الجمعة، بنسبة 0.039% خاسرًا 3.86 نقطة ليغلق عند مستوى 9943.88 نقطة، وأغلق رأس المال السوقي عند مستوى 1.845 تريليون درهم، وبلغ حجم التداول 411 مليون سهم، بقيمة 1.8 مليار درهم، عبر تنفيذ 10.5 ألف صفقة.

وهبط 3 قطاعات ببورصة أبو ظبي على رأسها السلع الاستهلاكية بنسبة 1.71%، أعقبه قطاع العقارات بنسبة 0.46%، يليه قطاع التقديري للمستهلك بنسبة 0.27%، فيما ارتفع قطاعي المرافق والمواد الأساسية بنسبة 4.38%، 4.17%، على التوالي، ثم قطاعي الاتصالات والرعاية الصحية بنسبة 1.35%، 1.27%، على التوالى.

وارتفع 29 سهمًا ببورصة أبو ظبي على رأسها سهم "شركة ريسبونس بلس القابضة" بنسبة 9.6%، ثم سهم "شركة كيو القابضة" بنسبة 7.93%، ثم سهم "شركة رأس الخيمة للأسمنت الأبيض والمواد الانشائية" بنسبة 4.55%، وتراجع 16 سهمًا على رأسها سهم "الشركة الوطنية للتكافل" بنسبة 10%، ثم سهم "مجموعة أرام" بنسبة 9.68%، ثم سهم "شركة إيزي ليس لتأجير الدراجات النارية" بنسبة 6.61%، فيما تصدر سهم "الشركة العالمية القابضة" قائمة الأكثر نشاطاً بحسب القيمة وبلغت 300.5 مليون درهم.