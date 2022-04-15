شكرا لقرائتكم خبر عن صعود بورصة دبى بنسبة 0.46% بجلسة الجمعة..وهبوط مؤشر فاداكس بنسبة 0.04% والان مع تفاصيل الخبر
وصعدت 7 قطاعات ببورصة دبي على رأسها الاستثمار والخدمات المالية بنسبة 2.02%، أعقبه قطاع الخدمات بنسبة 1.33%، يليه قطاع السلع بنسبة 1.09%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.43%، وأخيرًا قطاعات النقل والتأمين والعقارات بنسبة 0.17%، 0.11%، 0.1%، على التوالى.
وقفز 16 سهمًا ببورصة دبي، بختام جلسة الجمعة، على رأسها بنك المشرق بنسبة 14.66%، ثم سهم الشركة الوطنية للتأمينات العامة بنسبة 7.23%، وتراجعت 10 أسهم على رأسها شركة بي اتش ام كابيتال للخدمات المالية بنسبة 8.18%، ثم سهم شركة الخليج للملاحة القابضة بنسبة 4.66%، فيما تصدر سهم هيئة كهرباء ومياه دبي قائمة الأكثر تداولاً حسب القيمة بحجم 80.9 مليون ورقة بقيمة 230.1 مليون درهم، وارتفع السهم بنسبة 4.34%.
وهبط 3 قطاعات ببورصة أبو ظبي على رأسها السلع الاستهلاكية بنسبة 1.71%، أعقبه قطاع العقارات بنسبة 0.46%، يليه قطاع التقديري للمستهلك بنسبة 0.27%، فيما ارتفع قطاعي المرافق والمواد الأساسية بنسبة 4.38%، 4.17%، على التوالي، ثم قطاعي الاتصالات والرعاية الصحية بنسبة 1.35%، 1.27%، على التوالى.
وارتفع 29 سهمًا ببورصة أبو ظبي على رأسها سهم "شركة ريسبونس بلس القابضة" بنسبة 9.6%، ثم سهم "شركة كيو القابضة" بنسبة 7.93%، ثم سهم "شركة رأس الخيمة للأسمنت الأبيض والمواد الانشائية" بنسبة 4.55%، وتراجع 16 سهمًا على رأسها سهم "الشركة الوطنية للتكافل" بنسبة 10%، ثم سهم "مجموعة أرام" بنسبة 9.68%، ثم سهم "شركة إيزي ليس لتأجير الدراجات النارية" بنسبة 6.61%، فيما تصدر سهم "الشركة العالمية القابضة" قائمة الأكثر نشاطاً بحسب القيمة وبلغت 300.5 مليون درهم.