شكرا لقرائتكم خبر عن اليابان تفرج عن 6 ملايين برميل نفط من احتياطاتها والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت وزارة الصناعة اليابانية اليوم الجمعة، أنها ستفرج عن ستة ملايين برميل من النفط من احتياطات مملوكة ملكية خاصة، وذلك في إطار مساهمتها في جولة ثانية من عمليات السحب المنسقة من الاحتياطات التي تقودها وكالة الطاقة الدولية لتهدئة أسعار الخام.

وستفرج اليابان عن كمية النفط، والتي تعادل الاستهلاك المحلي لثلاثة أيام، من خلال السماح لشركات التكرير في البلاد بخفض مستوى المخزون الإلزامي في الاحتياطات الخاصة ثلاثة أيام إلى 63 يوما من الطلب المحلي.

وقالت اليابان هذا الشهر إنها ستفرج عن كمية غير مسبوقة من النفط تبلغ 15 مليون برميل من الاحتياطيات الوطنية، في إطار الجولة الثانية من عمليات السحب المنسقة التي تقودها الوكالة.

وذكر مسؤول في الوزارة أن التسعة ملايين برميل المتبقية سيتم الإفراج عنها من الاحتياطات النفطية الحكومية، ومن المقرر اتخاذ قرارات لاحقا بشأن تفاصيل مثل الطريقة التي ستستخدم بها والتوقيت.