شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس المجلس التصديرى للملابس الجاهزة تنعى المصرفية القديرة ميرفت سلطان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نعت مارى لويس بشارة رئيس المجلس التصديرى للملابس الجاهزة وأعضاء مجلس إدارة المجلس بمزيد من الحزن والأسى الإنسانة العظيمة والمصرفية القديرة السيدة ميرفت سلطان رئيس مجلس إدارة بنك تنمية الصادرات والتى وافتها المنية مساء الخميس 14 أبريل 2022.

وأكدت مارى لويس، أن الراحلة كانت رمزا من الرموز الداعمة للقطاع الصناعى والتصديرى لما قامت به من جهود على مدار السنوات الماضية فى خدمة قضايا التصدير ودعم المصدرين. وندعو الله أن يتغمد الفقيدة بواسع الرحمة والمغفرة وأن يلهم أهلها الصبر والسلوان.