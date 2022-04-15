شكرا لقرائتكم خبر عن الجريدة الرسمية تنشر أسعار البنزين الجديدة.. بنزين 80 بسعر 750 قرشًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدر المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، قرارًا رقم 339 لسنة 2022، وحدد أسعار البنزين الجديدة:

ونصت المادة الأولى، من الجريدة الرسمية، في عددها رقم 88، اليوم الجمعة، على أن يحدد سعر بيع اللتر من البنزين 80 أوكتين تسليم المستهلك بسعر 750 قرشًا.

ونصت المادة الثانية: يحدد سعر بيع اللتر من البنزين 92 أوكتين تسليم المستهلك بسعر 875 قرشًا.

ونصت المادة الثالثة: يحدد سعر بيع اللتر من البنزين 95 أوكتين تسليم المستهلك بسعر 975 قرشًا.

ونصت المادة الرابعة: يلغى كل ما يخالف أحكام هذا القرار.