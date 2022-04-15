شكرا لقرائتكم خبر عن البورصة: تنفيذ صفقة على أسهم "أرما" بقيمة 100 مليون جنيه بسوق خارج المقصورة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف التقرير اليومي للبورصة المصرية، عن تنفيذ صفقة على شركة أرما الصناعية بحجم تداول مليون سهم بقيمة 100 مليون جنيه خلال جلسة تداول أمس الخميس بسوق خارج المقصورة، وتم تنفيذ صفقة على شركة انفنيتي 50 للطاقة المتجددة لعدد 7.02 مليون سهم بقيمة 70.2 مليون جنيه، وتنفيذ صفقة على شركة الأدبية للإدارة البحرية لعدد 300 ألف سهم بقيمة 30 مليون جنيه.

وبحسب التقرير اليومي للبورصة المصرية، تم تنفيذ الصفقة على 10.2 مليون سهم بقيمة 214.5 مليون جنيه.

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بتراجع جماعي للمؤشرات بضغوط مبيعات المتعاملين المصريين والأجانب، وسط أحجام تداول مرتفعة، وخسر رأس المال السوقي 12.3 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 690.483 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 214.8 مليون ورقة مالية بقيمة 1.03 مليار جنيه، عبر تنفيذ 28 ألف عملية لعدد 187 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 64.52% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 23.68%، والعرب على 11.8% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 60.39% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 39.60%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد العرب والأجانب والمؤسسات المصرية والأجنبية للبيع بقيمة 3.2 مليون جنيه، 976.3 ألف جنيه، 40.1 مليون جنيه، 81.2 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والمؤسسات العربية للشراء بقيمة 21.8 مليون جنيه، 103.7 مليون جنيه، على التوالي.

تراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 1.55%، ليغلق عند مستوى 10679 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 2.56% ليغلق عند مستوى 1815 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 2.21% ليغلق عند مستوى 13037 نقطة، ونزل مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.51% ليغلق عند مستوى 4267 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 2.09% ليغلق عند مستوى 1776 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 2.31% ليغلق عند مستوى 2703 نقطة، وانخفض مؤشر تميز بنسبة 0.25% ليغلق عند مستوى 4023 نقطة، وقفز مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.10% ليغلق عند مستوى 1179 نقطة.

وصعدت أسهم 13 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 102 شركة، ولم تتغير مستويات 72 شركة.