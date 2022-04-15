شكرا لقرائتكم خبر عن زيادة منتجات البترول بـ107٪ تقود الصادرات المصرية إلى الارتفاع في يناير الماضي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

كشفت بيانات صادرة عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء عن قائمة السلع التي ساهمت في زيادة قيمة الصادرات المصرية في شهر يناير الماضي.

وكانت منتجات البترول في صدارة قائمة السلع التي أدت إلى زيادة الصادرات المصرية، حيث بلغت قيمة الصـادرات منها نحو 885.4 مليون دولار في شهر يناير الماضي، مقابل 427.7 مليون دولار في شهر يناير عام 2021، بنسبة زيادة بلغت نحو 107٪، يليها الصادرات المصرية من البترول الخام وبلغت قيمته نحو 278.2 مليون دولار في شهر يناير الماضي، مقابل 167.1 مليون دولار في نفس الشهر عام 2021، بنسبة زيادة بلغت نحو 66.5٪.

وتراجعت قيـمة العجـز فى الميـزان التجـارى ليسجل 2.44 مليـار دولار خلال شهر يناير الماضي مقابل 3.60 مليـار دولار لنفـس الشهر مـن العام السابـق بنسبــة إنخفاض قدره 32.3٪.

وارتفعت قيمة الصـادرات بنسبة 34.5٪ حيـث بلغـت 3.99 مليار دولار خلال شهر يناير 2022 مقابل 2.97 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابق،

وعزا جهاز الإحصاء ارتفاع الصادرات إلى إرتفاع قيمة صادرات بعض السـلع، وانخفضت قيمة صـادرات بعض السلع خلال شهر يناير 2022 مقابل مثيلتها لنفس الشهر من العام السابق وأهمهـا "اسمده بنسبة 32.6 ٪، برتقال طازج بنسبة 13.6٪ ، اثاث بنسبة 8.5 ٪، بلاط واداوت صحية خزفية بنسبة 14.3٪".