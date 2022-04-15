شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما تريد معرفته عن خام القياس العالمى برنت ×6معلومات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يصنف كلا من خام برنت والنفط على أنهما من أنواع النفط الخفيفة نسبياً ، حيث يتم تصنيف جاذبية النفط على مقياس من 10 إلى 70، حيث كلما ارتفع الرقم كلما كان الزيت أقل كثافة، لتوضيح ذلك على نحو أكثر، إذا كانت جاذبية النفط (ثقل النفط مُقارنة بالماء)، والتى حددها معهد البترول الأمريكى أعلى من 0 فإن النفط سوف يطفو على سطح الماء، وإذا ما كانت أقل من 10 فإنه سوف يتهاوى إلى أسفل الماء ، وفيما يلى أهم المعلومات المتعلقة بخام القياس العالمى برنت وكانت كالتالى..

1-يتم استخراج خام برنت من حقول النفط فى بحر الشمال.

2-يشير "خام برنت" إلى مزيج من أربعة هى زيوت خام - برنت، فورتيز، أوزبيرج، وإيكوفيسك والتى يشار إليها مجتمعة باسم "خام برنت ".

3- يحتوى خام برنت على نسبة من الكبريت تبلغ 0.37%.

4-كلما انخفضت نسبة الكبريت فى النفط أصبح النفط "أكثر حلاوة" وأصبح من السهل تكريره حيث يعتبر كل من خام غرب تكساس الوسيط وخام برنت من أنواع النفط الحلو.

5- ما يقرب من ثلثى جميع عقود النفط المتداولة - يتم تسعيرها وفق خام برنت وهو الأمر الذى يجعل خام برنت معياراً قياسياً على الصعيد العالمي.

6-ويُعرف مدى تباين الأسعار بين خام غرب تكساس الوسيط وخام برنت على أنه الفارق بين خام غرب تكساس الوسيط وخام برنت. سوف يتغير الفارق من وقت لآخر، حيث أن قوى العرض والطلب لكل من نوعى النفط الخام تتسم بالمرونة بسبب العوامل الجيوسياسية والطقس والتنظيم.