شكرا لقرائتكم خبر عن جهاز مدينة بدر يستانف تسليم قطع أراضى الإسكان المتميز بالمنطقة الشمالية.. الأحد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

يستأتف جهاز تنمية مدينة بدر، الأحد المقبل ، تسليم قطع أراضي الإسكان المتميز للفائزين بها بالمنطقة الشمالية ( شمال الحيين السادس والسابع ) بمدينة بدر، والسابق حجزها بالقرعة العلنية.

وأوضح المهندس عمار مندور، رئيس جهاز تنمية مدينة بدر، أن الحضور للاستلام يكون شخصياً أو بموجب توكيل خاص محدد الغرض بالاستلام بعد سداد المستحقات المالية المطلوبة عن قطعة الأرض.

وقال المهندس عمار مندور، إنه سيتم تسليم القطع من 201 : 225، يوم الأحد 17/4/2022، والقطع من 226 : 250، يوم الإثنين 18/4/2022، والقطع من 251 : 275، يوم الثلاثاء 19/4/2022، والقطع من 276 : 300، يوم الأربعاء 20/4/2022، والقطع من 301 : 325، يوم الأحد 24/4/2022، والقطع من 326 : 350، يوم الثلاثاء 26/4/2022، والقطع من 351 : 375، يوم الأربعاء 27/4/2022، والقطع من 375 : 400، يوم الأحد 8/5/2022، والقطع من 401 : 425، يوم الإثنين 9/5/2022، والقطع من 426 : 450، يوم الثلاثاء 10/5/2022، والقطع من 451 : 475، يوم الأربعاء 11/5/2022، والقطع من 476 : 500، يوم الأحد 15/5/2022.

وقال: سيتم تسليم القطع من 501 : 525، يوم الإثنين 16/5/2022، والقطع من 526 : 550، يوم الثلاثاء 17/5/2022، والقطع من 551 : 575، يوم الأربعاء 18/5/2022، والقطع من 576 : 600، يوم الأحد 22/5/2022، والقطع من 601 : 625، يوم الإثنين 23/5/2022، والقطع من 626 : 650، يوم الثلاثاء 24/5/2022، والقطع من 651 : 675، يوم الأربعاء 25/5/2022، والقطع من 676 : 700، يوم الأحد 29/5/2022، والقطع من 701 : 720، يوم الإثنين 30/5/2022، وتخصيص يوم الثلاثاء 31/5/2022، لمن تخلف عن الاستلام في المواعيد السابقة.