شكرا لقرائتكم خبر عن 8 معلومات عن خام غرب تكساس الوسيط الأمريكى.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعد خام القياس العالمى برنت وخام غرب تكساس الوسيط الأمريكى، انواع النفط الأكثر تداولاً حول العالم، وفيما يلى أهم المعلومات المتعلقة بخام تكساس الأمريكى وكانت كالتالى..

1- يتم استخراجة من حقول النفط فى الولايات المتحدة.

2- يتم استخراجه بشكل أساسى من تكساس ولويزيانا وداكوتا الشمالية.

3- ثم نقله عبر خط أنابيب إلى كوشينج، بولاية أوكلاهوما للتسليم .

4-أدت التطورات التكنولوجية فى أوائل عام 2000 إلى إمكانية استخراج النفط من الصخر الزيتى، وهى العملية التى كان يعتقد أنها مستحيلة فى ذلك الوقت، وقد أطلق على هذه العملية اسم "ثورة النفط الصخرى" وأدت إلى إنتاج كميات أكبر من النفط من جانب الولايات المتحدة الأمريكية.

5- يقوم متدالو نفط غرب تكساس الوسيط، على نحو مماثل، بمراقبة عوامل العرض والطلب فى الولايات المتحدة، فأى ارتباك قد يحدث فى خام برنت أو خام غرب تكساس الوسيط من شأنه أن يتسبب فى حدوث تغير فى هامش السعر بين خام غرب تكساس وخام برنت، وهو الأمر الذى يؤدى إلى تحرك أحد الأسواق بقوة أكبر من الآخر.

6- خام غرب تكساس الوسيط، يحتوى على نسبة من الكبريت تبلغ 0.24%.

7- فى الماضى، كان خام غرب تكساس الوسيط يتداول عند سعر أعلى من خام برنت، ومع ذلك وبسبب ثورة إنتاج النفط الصخرى فى أوائل عام 2000 (التى ارتفع فيها إنتاج خام غرب تكساس الوسيط) بجانب المزيد من الواردات إلى الولايات المتحدة من كندا، انخفض سعر خام غرب تكساس الوسيط، وعادة ما يتداول الآن عند سعر منخفض عن خام برنت.

8- خلال الوقت الراهن يأتى خام غرب تكساس الوسيط ليكون هو المعيار القياسى لأسعار النفط فى الولايات المتحدة، فى حين أن باقى دول العالم - وما يقرب من ثلثى جميع عقود النفط المتداولة - يتم تسعيرها وفق خام برنت وهو الأمر الذى يجعل خام برنت معياراً قياسياً على الصعيد العالمي.